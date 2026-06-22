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Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ-2026

Матч закончился со счетом 2:2.

Источник: Getty Images

Сборная Уругвая и команда Кабо-Верде сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча, которая проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США), завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини на 21-й минуте. Он забил первый гол в истории национальной команды на чемпионате мира. Уже на последних минутах первого тайма сборная Уругвая забила сразу два мяча: на 44-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес сравнял счет, а в дополнительное время Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед. На 61-й минуте вышедший на замену Элио Варела записал второй гол на счет сборной Кабо-Верде.

Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу группы H с четырьмя очками. Следом идут команды Кабо-Верде и Уругвая (обе — по два очка).

Cборная Кабо-Верде впервые играет на чемпионате мира. В первом матче команда сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0). 40-летний вратарь команды Возинья отразил семь ударов испанцев. После матча на его соцсети подписалось более 15 млн человек.

В составе Кабо-Верде выступают два игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол.

В заключительном туре Уругвай 27 июня сыграет с Испанией, а Кабо-Верде в это же время — с Саудовской Аравией. Время начала матчей — 3:00 мск. В 1/16 финала плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших сборных из занявших третьи места.

Чемпионат мира с участием 48 сборных завершится 19 июля. Он проходит в США, Канаде и Мексике.

Уругвай
2:2
Первый тайм: 2:1
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
22.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64003 зрителя
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Голы
Уругвай
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кабо-Верде
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
Составы команд
Уругвай
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Статистика
Уругвай
Кабо-Верде
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
12
Удары в створ
2
4
Угловые
11
4
Фолы
11
4
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти