Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ-2026

Сборная Уругвая и команда Кабо-Верде сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча, которая проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США), завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини на 21-й минуте. Он забил первый гол в истории национальной команды на чемпионате мира. Уже на последних минутах первого тайма сборная Уругвая забила сразу два мяча: на 44-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес сравнял счет, а в дополнительное время Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед. На 61-й минуте вышедший на замену Элио Варела записал второй гол на счет сборной Кабо-Верде.
Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу группы H с четырьмя очками. Следом идут команды Кабо-Верде и Уругвая (обе — по два очка).
Cборная Кабо-Верде впервые играет на чемпионате мира. В первом матче команда сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0). 40-летний вратарь команды Возинья отразил семь ударов испанцев. После матча на его соцсети подписалось более 15 млн человек.
В составе Кабо-Верде выступают два игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол.
В заключительном туре Уругвай 27 июня сыграет с Испанией, а Кабо-Верде в это же время — с Саудовской Аравией. Время начала матчей — 3:00 мск. В 1/16 финала плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших сборных из занявших третьи места.
Чемпионат мира с участием 48 сборных завершится 19 июля. Он проходит в США, Канаде и Мексике.
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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