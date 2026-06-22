Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ-2026

Счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини на 21-й минуте. Он забил первый гол в истории национальной команды на чемпионате мира. Уже на последних минутах первого тайма сборная Уругвая забила сразу два мяча: на 44-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес сравнял счет, а в дополнительное время Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед. На 61-й минуте вышедший на замену Элио Варела записал второй гол на счет сборной Кабо-Верде.