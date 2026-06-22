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Защитник ЦСКА Лукин списался с Файзуллаевым после гола на ЧМ: «Как он забил головой с ростом 1,12 м?»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на гол экс-полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева на чемпионате мира-2026.

Источник: Sport24

Файзуллаев отличился за сборную Узбекистана головой на 60-й минуте в матче против Колумбии (1:3) в группе К ЧМ-2026.

— После матча Узбекистан — Колумбия списывались с Аббосом. Очень рад за него, что забил первый гол на чемпионате мира в истории Узбекистана. Хорошо пообщались, пожелал ему удачи в следующих матчах. Безумно горжусь им, он это заслужил.

— Ты его научил так выпрыгивать?

— Не знаю, как он вообще забил головой с его ростом 1,12. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Следующий матч на ЧМ-2026 Узбекистан проведет против Португалии завтра, в 20:00 (мск).

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти