Защитник ЦСКА Лукин списался с Файзуллаевым после гола на ЧМ: «Как он забил головой с ростом 1,12 м?»

— После матча Узбекистан — Колумбия списывались с Аббосом. Очень рад за него, что забил первый гол на чемпионате мира в истории Узбекистана. Хорошо пообщались, пожелал ему удачи в следующих матчах. Безумно горжусь им, он это заслужил.