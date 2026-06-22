Защитник ЦСКА Лукин списался с Файзуллаевым после гола на ЧМ: «Как он забил головой с ростом 1,12 м?»

Файзуллаев отличился за сборную Узбекистана головой на 60-й минуте в матче против Колумбии (1:3) в группе К ЧМ-2026.
— После матча Узбекистан — Колумбия списывались с Аббосом. Очень рад за него, что забил первый гол на чемпионате мира в истории Узбекистана. Хорошо пообщались, пожелал ему удачи в следующих матчах. Безумно горжусь им, он это заслужил.
— Ты его научил так выпрыгивать?
— Не знаю, как он вообще забил головой с его ростом 1,12. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Следующий матч на ЧМ-2026 Узбекистан проведет против Португалии завтра, в 20:00 (мск).
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти