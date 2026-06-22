«Сейчас бы судьи точно не засчитали». 40 лет голу Марадоны рукой

Аргентинский нападающий Диего Марадона по праву считается легендой мирового футбола. На его счету огромное количество ярких матчей и голов, но самым противоречивым и обсуждаемым и по сей день можно назвать мяч, забитый рукой в ворота сборной Англии в? финала чемпионата мира 1986 года 22 июня — ровно 40 лет назад. В той игре был и второй его гол — тоже ставший легендарным. Но в этой статье расскажем о первом.
Матч между сборными Аргентины и Англии прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико, который недавно стал первым принявшим игры трех мировых первенств (ЧМ-1970, ЧМ-1986, ЧМ-2026). Встреча завершилась со счетом 2:1, счет открыл именно Марадона.
На 51-й минуте после острой атаки аргентинской сборной мяч от ноги защитника англичан Стива Ходжа парашютом полетел в сторону штрафной высокорослого вратаря Питера Шилтона, который подпрыгнул, чтобы его поймать. Марадона же (при росте 165 см) взмыл в воздух вместе с английским голкипером и незаметно для арбитров встречи кулаком левой руки ударил по мячу, опередив Шилтона и переправив снаряд в ворота.
Спустя три минуты аргентинец забил уже честно и легендарно. Он получил мяч в центре поля, после чего на скорости обыграл шестерых футболистов сборной Англии, включая вратаря, и покатил мяч в ворота. Англичане ответили голом Гари Линекера на 80-й минуте.
После первого гола Марадоны футболисты сборной Англии начали доказывать тунисскому арбитру Али Бин-Нассеру, что аргентинец забил рукой. Однако тот был непреклонен. Сам же Марадона сразу после матча признался, что гол был забит «отчасти головой, отчасти “рукой Бога”, дав своему забитому мячу название на века.
Аргентинцы выиграли тот чемпионат мира, победив в финале команду ФРГ со счетом 3:2, Марадону признали лучшим игроком турнира. Но пересуды о первом забитом мяче аргентинца в матче с англичанами продолжаются до сих пор.
Последствия гола
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который тогда был вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА), вспомнил, какая реакция была в футбольной среде на гол Марадоны рукой.
«Я был на этом матче, все видел воочию. Какого-то такого разбора эпизода или наказаний кому-то не было, если бы тогда был VAR (система видеоассистента рефери — прим. ТАСС), то, конечно, гол бы отменили. В футбольный обиход этот гол вошел как “рука Бога”, — сказал Колосков ТАСС. — Ничего криминального не было, арбитр просто ошибся».
«Когда сидишь на трибуне, то сразу не заметишь такое. О том, что Марадона забил рукой, я узнал не сразу — вечером или даже на следующий день. Но какого-то резонанса тогда не было. Ошибка и ошибка. Вот исполнилось 40 лет истории, а не было бы такой ошибки, то не было бы в обиходе названия “рука Бога”, — добавил он.
Арбитр Бин-Нассер спустя время говорил, что не увидел удара рукой от Марадоны. Позднее он обвинил своего помощника Богдана Дочева в том, что тот ему не подсказал. Сам же Дочев аргументировал тем, что в то время боковые арбитры не имели право обсуждать решения с главным судьей. Тем не менее после того гола Бин-Нассер больше не привлекался к работе на играх чемпионатов мира.
Марадона впервые извинился за «руку Бога» в 2008 году, а в 2015 году аргентинец встретился с Бин-Нассером, назвав арбитра своим другом, а также публично извинился уже перед ним.
«Сейчас бы увидели и без VAR»
Бывший арбитр категории ФИФА Алексей Николаев объяснил, почему в тот момент арбитру было сложно заметить игру рукой Марадоны.
«40 лет голу, как быстро пролетело время, действительно матч был легендарным, потому что после него появилось название “рука Бога”. Увидеть арбитру это тогда, наверное, было очень непросто. Судья занимал такую позицию, что могло показаться, что Марадона перепрыгнул вратаря англичан в борьбе, — сказал Николаев ТАСС. — Арбитр принял решение засчитать мяч, не дождавшись помощи от своего помощника, которому также было непросто увидеть этот эпизод. Плюс Марадона очень органично обыграл эту историю, призвав своих коллег по сборной порадоваться этому мячу. Несмотря на протест англичан, гол был засчитан. Сложность была еще в том, что мяч отскочил к воротам от ноги защитника сборной Англии, потому что по правилам Марадона изначально был вне игры».
По мнению Николаева, в современных условиях повторить трюк Марадоны невозможно. «Сейчас, естественно, обмануть так, как Марадона, не представляется возможным. Потому что мы все знаем, какие технологии существуют. Еще думаю, что современные судьи могли бы и без VAR-технологий определить нарушение в моменте с тем голом. Но тем и прекрасен был тот футбол — в том числе и судейскими ошибками. Поэтому мы до сих пор вспоминаем этот гол Марадоны», — заключил бывший арбитр.
Роман Шлуинский