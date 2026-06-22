«Сейчас бы судьи точно не засчитали». 40 лет голу Марадоны рукой

«40 лет голу, как быстро пролетело время, действительно матч был легендарным, потому что после него появилось название “рука Бога”. Увидеть арбитру это тогда, наверное, было очень непросто. Судья занимал такую позицию, что могло показаться, что Марадона перепрыгнул вратаря англичан в борьбе, — сказал Николаев ТАСС. — Арбитр принял решение засчитать мяч, не дождавшись помощи от своего помощника, которому также было непросто увидеть этот эпизод. Плюс Марадона очень органично обыграл эту историю, призвав своих коллег по сборной порадоваться этому мячу. Несмотря на протест англичан, гол был засчитан. Сложность была еще в том, что мяч отскочил к воротам от ноги защитника сборной Англии, потому что по правилам Марадона изначально был вне игры».