СМИ: защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл до конца ЧМ из-за травмы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата мира по футболу из-за разрыва внутренней связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport Germany.
Шлоттербек получил травму в матче второго тура группы E против команды Кот-д’Ивуара (2:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был заменен в перерыве на Антонио Рюдигера.
Как сообщает источник, в результате обследования, проведенного в воскресенье, у защитника был выявлен разрыв внутренней связки левого голеностопа. Отмечается, что в субботу медицинский штаб еще рассчитывал на отсутствие серьезного повреждения. Восстановление Шлоттербека займет минимум два месяца.
Шлоттербеку 26 лет. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за дортмундскую «Боруссию» и забил пять голов. На чемпионате мира он отметился голом в матче против команды Кюрасао (7:1). Сборная Германии с 6 очками возглавляет группу E, досрочно квалифицировавшись в 1/16 финала мундиаля.