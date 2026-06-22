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Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира. А его сборная — главная сенсация!

Сборную Кабо-Верде можно смело назвать одним из главных открытий чемпионата мира-2026. Команда с островов, затерянных в Атлантическом океане, после двух туров имеет вполне реальные шансы на выход в плей-офф мундиаля. РИА Новости Спорт разбирается, в чем секрет кабовердцев.

Источник: Reuters

Возинью уже ждут в России

В мире насчитывается примерно 1,5 миллиона уроженцев Кабо-Верде. Схоже с населением Новосибирска. Или Екатеринбурга. Среди них нашлось 26 футболистов, которые впервые представляют страну на чемпионате мира. Более того, делают это вполне успешно.

Сборная Кабо-Верде заявила о себе уже по итогам первого тура. Нулевая ничья с действующими чемпионами Европы, испанцами, воспринималась, как чудо. Ее называли не иначе, как исторической, а голкипера Возинью провозгласили национальным героем. Буквально в режиме онлайн вся планета следила за социальными сетями вратаря, в одной из которых количество подписчиков с 55 тысяч увеличилось до 15 миллионов.

Возинью уже мечтают видеть в российской Медийной футбольной лиге. Ее президент Николай Осипов намерен пригласить вратаря после окончания мундиаля. Оснований для такой популярности немало. Возинья действительно совершил в матче с Испанией несколько сумасшедших сейвов, а история о том, что его мама не смогла приехать на турнир из-за проблем с визой тронула даже жесткие сердца властей США. В итоге на встрече с уругвайцами Ана Кандида Эвора заняла долгожданное почетное место на трибуне.

Но на этот раз главным героем матча стал не ее сын. А полузащитник «Краснодара» и чемпион России-2024/25 Кевин Ленини. 29-й летний футболист на 21-й минуте сотворил шедевр, отправив мяч в угол ворот Фернандо Муслера дальним ударом со штрафного. Такой первый гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира запомнится надолго. Ленини не только вошел в историю, но и по праву был признан лучшим игроком встречи.

После матча с испанцами некоторые специалисты называли схему кабовердцев автобусом, но уже встреча с командой Уругвая показала: Кабо-Верде — по-настоящему умная команда. Думающая, техничная, хорошо организованная и с отличной физической подготовкой. Конечно, иногда сильно заметно отсутствие опыта. Привозил с уругвайцами и Возинья. Но общая картина все равно оставляла приятное впечатление.

Сила — в братстве и единстве

Да, можно свалить все на напортачившего в моменте со вторым голом Муслеру, но в данном моменте стоит обратить внимание на действия Элио Варелы. Потрясающий рывок с центра поля, аккуратный проброс мимо выскочившего вратаря и точный удар в пустые ворота. Два касания и сборная Кабо-Верде вырывает ничью. Повезло? А вот и нет. Вполне закономерный результат, исходя из общей картины матча. Так в чем же секрет этой команды? «Он прост».

«Наше главное оружие — единство внутри команды, — объяснил Ленини, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА. — Наше братство. Мы все абсолютно спокойны. Знаем свои сильные стороны и знаем, что делаем. Это не что-то невозможное и это не какой-то семиглавый монстр. Просто хотим показать миру, кто мы есть, и выйти на более высокий уровень. После матча с Испанией мы почувствовали, что ничего сверхъестественного не произошло».

Эти слова прозвучали очень скромно. Судя по всему, футболист «Краснодара» не читал прессу, которая пестрела заголовками о кабовердском чуде. «Мы всегда стараемся сохранять спокойствие, — отметил главный тренер Бубишта. — Мы приехали сюда не просто поучаствовать, а бороться».

Действительно, с борьбой у команды проблем нет. Футболисты выкладывались до судорог в ногах. Бубишта после финального свистка поздравил сборную не только с хорошим результатом, но и с полной самоотдачей. Именно на этом аспекте специалист сделал акцент.

За тур до окончания группового этапа сборная Кабо-Верде набрала два очка, столько же и у уругвайцев. Но в последнем туре футболистам Марсело Бьельсы предстоит встреча с лидерами — испанцами. А вот африканцы сыграют с Саудовской Аравией, получившей во втором туре разгромные 0−4 от Ямаля и компании. Так что шансы на выход команды Кабо-Верде из группы ни в коем случае нельзя называть призрачными. Они вполне реальны.

Уругвай
2:2
Первый тайм: 2:1
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
22.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64003 зрителя
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Голы
Уругвай
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кабо-Верде
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
Составы команд
Уругвай
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Статистика
Уругвай
Кабо-Верде
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
12
Удары в створ
2
4
Угловые
11
4
Фолы
11
4
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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