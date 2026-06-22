Игрок РПЛ стал звездой чемпионата мира. А его сборная — главная сенсация!

Возинью уже ждут в России
В мире насчитывается примерно 1,5 миллиона уроженцев Кабо-Верде. Схоже с населением Новосибирска. Или Екатеринбурга. Среди них нашлось 26 футболистов, которые впервые представляют страну на чемпионате мира. Более того, делают это вполне успешно.
Сборная Кабо-Верде заявила о себе уже по итогам первого тура. Нулевая ничья с действующими чемпионами Европы, испанцами, воспринималась, как чудо. Ее называли не иначе, как исторической, а голкипера Возинью провозгласили национальным героем. Буквально в режиме онлайн вся планета следила за социальными сетями вратаря, в одной из которых количество подписчиков с 55 тысяч увеличилось до 15 миллионов.
Возинью уже мечтают видеть в российской Медийной футбольной лиге. Ее президент Николай Осипов намерен пригласить вратаря после окончания мундиаля. Оснований для такой популярности немало. Возинья действительно совершил в матче с Испанией несколько сумасшедших сейвов, а история о том, что его мама не смогла приехать на турнир из-за проблем с визой тронула даже жесткие сердца властей США. В итоге на встрече с уругвайцами Ана Кандида Эвора заняла долгожданное почетное место на трибуне.
Но на этот раз главным героем матча стал не ее сын. А полузащитник «Краснодара» и чемпион России-2024/25 Кевин Ленини. 29-й летний футболист на 21-й минуте сотворил шедевр, отправив мяч в угол ворот Фернандо Муслера дальним ударом со штрафного. Такой первый гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира запомнится надолго. Ленини не только вошел в историю, но и по праву был признан лучшим игроком встречи.
После матча с испанцами некоторые специалисты называли схему кабовердцев автобусом, но уже встреча с командой Уругвая показала: Кабо-Верде — по-настоящему умная команда. Думающая, техничная, хорошо организованная и с отличной физической подготовкой. Конечно, иногда сильно заметно отсутствие опыта. Привозил с уругвайцами и Возинья. Но общая картина все равно оставляла приятное впечатление.
Сила — в братстве и единстве
Да, можно свалить все на напортачившего в моменте со вторым голом Муслеру, но в данном моменте стоит обратить внимание на действия Элио Варелы. Потрясающий рывок с центра поля, аккуратный проброс мимо выскочившего вратаря и точный удар в пустые ворота. Два касания и сборная Кабо-Верде вырывает ничью. Повезло? А вот и нет. Вполне закономерный результат, исходя из общей картины матча. Так в чем же секрет этой команды? «Он прост».
«Наше главное оружие — единство внутри команды, — объяснил Ленини, чьи слова приводит официальный сайт ФИФА. — Наше братство. Мы все абсолютно спокойны. Знаем свои сильные стороны и знаем, что делаем. Это не что-то невозможное и это не какой-то семиглавый монстр. Просто хотим показать миру, кто мы есть, и выйти на более высокий уровень. После матча с Испанией мы почувствовали, что ничего сверхъестественного не произошло».
Эти слова прозвучали очень скромно. Судя по всему, футболист «Краснодара» не читал прессу, которая пестрела заголовками о кабовердском чуде. «Мы всегда стараемся сохранять спокойствие, — отметил главный тренер Бубишта. — Мы приехали сюда не просто поучаствовать, а бороться».
Действительно, с борьбой у команды проблем нет. Футболисты выкладывались до судорог в ногах. Бубишта после финального свистка поздравил сборную не только с хорошим результатом, но и с полной самоотдачей. Именно на этом аспекте специалист сделал акцент.
За тур до окончания группового этапа сборная Кабо-Верде набрала два очка, столько же и у уругвайцев. Но в последнем туре футболистам Марсело Бьельсы предстоит встреча с лидерами — испанцами. А вот африканцы сыграют с Саудовской Аравией, получившей во втором туре разгромные 0−4 от Ямаля и компании. Так что шансы на выход команды Кабо-Верде из группы ни в коем случае нельзя называть призрачными. Они вполне реальны.
Марсело Бьелса
Педру Лейтау Бриту
Максимилиано Араухо
44′
Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
45+6′
Кевин Ленини
21′
Элио Варела
61′
23
Фернандо Муслера
13
Гильермо Варела
25
Хуан Мануэль Санабрия
14
Агустин Каноббио
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
58′
6
Родриго Бентанкур
20′
8
Федерико Вальверде
20
Максимилиано Араухо
81′
18
Бриан Родригес
21
Федерико Виньяс
70′
7
Николас Де ла Крус
5
Мануэль Угарте
70′
9
Дарвин Нуньес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
5′
20
Райан Мендеш да Граса
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
90+3′
11
Гарри Родригеш
58′
26
Элио Варела
9
Жилсон Тавареш Беншимол
58′
21
Нуну Да Кошта
6
Кевин Ленини
70′
15
Ларос Дуарте
18
Телму Арканжу
46′
14
Дерой Дуарте
10
Жамиру Монтейру
80′
16
Янник Самеду
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти