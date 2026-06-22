ФИФА назначила двух женщин главным арбитрами на матчи третьего тура ЧМ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американка Тори Пенсо и мексиканка Катя Гарсия назначены главными арбитрами на матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Пенсо обслужит матч сборных Германии и Эквадора. Для американки это будет вторая игра на нынешнем турнире, на которой она будет работать главным судьей. Ранее она работала в таком статусе на встрече второго тура между сборными Чехии и ЮАР (1:1).
Американка стала второй женщиной — главным арбитром на матче мужского чемпионата мира. Первой была француженка Стефани Фраппар, обслуживавшая встречу сборных Германии и Коста-Рики (4:2) на турнире 2022 года в Катаре. При этом Пенсо станет первой женщиной, которая будет главным арбитром на двух матчах мирового первенства среди мужских команд.
Бригада во главе с Гарсией будет работать на матче между сборными Туниса и Нидерландов, который пройдет в ночь 26 июня по московскому времени. Игра команд Германии и Эквадора стартует в 23:00 мск 25 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующим победителем соревнования является сборная Аргентины.