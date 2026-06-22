ФИФА назначила двух женщин главным арбитрами на матчи третьего тура ЧМ

Пенсо обслужит матч сборных Германии и Эквадора. Для американки это будет вторая игра на нынешнем турнире, на которой она будет работать главным судьей. Ранее она работала в таком статусе на встрече второго тура между сборными Чехии и ЮАР (1:1).