«Я увидел светло-голубой тоннель». Тренер сборной Норвегии семь минут был мертв

В мае 2026-го, перед объявлением заявки на ЧМ, с ним случился странный эпизод во время интервью: микрофон, вероятно, из-за магнита повлиял на работу кардиостимулятора. Сольбаккен услышал, что прибор в груди начал странно гудеть, спокойно закончил разговор, а потом поехал в больницу на проверку. Врачи сказали, что все в порядке. Столе уверял, что не испугался: обычно, по его словам, он вообще не думает о приборе — тот давно стал частью его повседневной жизни.