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«Я увидел светло-голубой тоннель». Тренер сборной Норвегии семь минут был мертв

Сольбаккен пережил клиническую смерть.

Источник: Reuters

Клиническая смерть

13 марта 2001 года был обычным тренировочным днем на базе «Копенгагена», вечером предстоял матч с «Манчестер Юнайтед». Столе Сольбаккен вместе с партнерами готовился к растяжке после пробежки. Таких в его карьере были уже тысячи, ему 33, он опытный полузащитник, игрок сборной Норвегии, участник ЧМ-1998 и Евро-2000. В «Копенгаген» он приехал уже зрелым футболистом, брал чемпионство в Дании, даже в АПЛ играл, правда, закрепиться в «Уимблдоне» не получилось.

Внезапно Сольбаккен упал без сознания. Тут же была вызвана скорая, но прибыла она только через 7 минут — все это время клубный врач Франк Эдгар делал Столе непрямой массаж сердца. Эдгар позже вспоминал: «Это была клиническая смерть. Чудо, что он до сих пор жив, тогда его сердце не билось».

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Первый удар дефибриллятора не сработал. Через тело Сольбаккена прошли больше 150 джоулей, но сердце не ответило. К счастью, второй удар вернул его к жизни.

«Тогда как будто погас свет, — вспоминал спустя годы Столе. — Затем я увидел, так сказать, светло-голубой тоннель. Это был прекрасный светло-голубой цвет. Поэтому, когда меня разбудили, я подумал: “Ну я мог бы остаться там еще немного”. Я спросил врачей, почему я видел этот тоннель, они объяснили, что, вероятно, мозг в тот момент продолжал частично функционировать».

После госпитализации Сольбаккен пришел в себя не сразу: по разным источникам, его держали в медикаментозном сне около 26−30 часов. После пробуждения начались спазмы, и врачам пришлось снова вводить его в кому. Исследования обнаружили у Столе врожденный порок сердца, и с 2001-го он живет с кардиостимулятором.

На этом игровая карьера Сольбаккена была закончена. Позже Столе говорил, что, конечно, скучает по ощущению выхода на поле из подтрибунного помещения, но, в отличие от Кристиана Эриксена, рисковать не стал и считает решение завершить карьеру правильным для себя и семьи.

«Подобные события определенно меняют многое, — говорил Столе спустя несколько лет. — Не думал об этом, когда шел на матч или тренировку, как всегда, делал все, чтобы победить любой ценой, но та история помогла мне понять, что действительно важно в жизни, а что нет».

Жизнь после — как стать одним из самых успешных тренеров Скандинавии

Вскоре Сольбаккен вернулся в футбол, но уже в качестве тренера. Уже в 2002 году начал тренерскую карьеру в «Хам-Каме» — своем бывшем клубе, который тогда играл во втором дивизионе. За два сезона он вывел команду в элиту: «Хам-Кам» выиграл первый дивизион в 2003-м и поднялся в Типпелигу, а в Норвегии Сольбаккена после этого начали называть Staale Salvatore — «Столе-спаситель».

В 2005-м его назначили главным тренером «Копенгагена» — клуба, на тренировке которого он едва не умер четыре года назад. И это был гиперуспешный период. Столе выиграл пять чемпионатов Дании: в 2006, 2007, 2009, 2010 и 2011 годах. В 2009-м добавил Кубок, несколько раз выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2010/11 довел «Копенгаген» до ⅛ финала ЛЧ. Осенью 2006-го его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на «Паркене» — 1:0. Для датского футбола это был исторический вечер.

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После этого Сольбаккен попробовал уехать в большие чемпионаты, но там пошло хуже. В сезоне-2011/12 он работал в «Кельне», но был уволен весной, за несколько туров до конца чемпионата. Следующим летом принял «Вулверхэмптон», который только вылетел из АПЛ в Чемпионшип. И там тоже не закрепился: в январе 2013-го его уволили после поражения от «Лутона» в Кубке Англии.

Зато возвращение в «Копенгаген» получилось что надо. С 2013 по 2020 год Столе выиграл еще три чемпионата Дании и регулярно участвовал в еврокубках. В итоге за два захода в клубе Сольбаккен собрал восемь чемпионских титулов и три Кубка Дании. В 2020-м он возглавил сборную Норвегии и летом 2026-го привез ее на первый чемпионат мира с 1998 года.

В мае 2026-го, перед объявлением заявки на ЧМ, с ним случился странный эпизод во время интервью: микрофон, вероятно, из-за магнита повлиял на работу кардиостимулятора. Сольбаккен услышал, что прибор в груди начал странно гудеть, спокойно закончил разговор, а потом поехал в больницу на проверку. Врачи сказали, что все в порядке. Столе уверял, что не испугался: обычно, по его словам, он вообще не думает о приборе — тот давно стал частью его повседневной жизни.

Сейчас важнейший момент и в карьере Сольбаккена, и в истории норвежского футбола. Сборная в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира. А при наличии в составе таких монстров, как Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор, можно как следует пошуметь на поздних стадиях. И нет сомнений, что Столе сделает для этого все возможное — он как никто другой знает ценность момента.

Марк Бессонов