«Я увидел светло-голубой тоннель». Тренер сборной Норвегии семь минут был мертв

Клиническая смерть
13 марта 2001 года был обычным тренировочным днем на базе «Копенгагена», вечером предстоял матч с «Манчестер Юнайтед». Столе Сольбаккен вместе с партнерами готовился к растяжке после пробежки. Таких в его карьере были уже тысячи, ему 33, он опытный полузащитник, игрок сборной Норвегии, участник ЧМ-1998 и Евро-2000. В «Копенгаген» он приехал уже зрелым футболистом, брал чемпионство в Дании, даже в АПЛ играл, правда, закрепиться в «Уимблдоне» не получилось.
Внезапно Сольбаккен упал без сознания. Тут же была вызвана скорая, но прибыла она только через 7 минут — все это время клубный врач Франк Эдгар делал Столе непрямой массаж сердца. Эдгар позже вспоминал: «Это была клиническая смерть. Чудо, что он до сих пор жив, тогда его сердце не билось».
Первый удар дефибриллятора не сработал. Через тело Сольбаккена прошли больше 150 джоулей, но сердце не ответило. К счастью, второй удар вернул его к жизни.
«Тогда как будто погас свет, — вспоминал спустя годы Столе. — Затем я увидел, так сказать, светло-голубой тоннель. Это был прекрасный светло-голубой цвет. Поэтому, когда меня разбудили, я подумал: “Ну я мог бы остаться там еще немного”. Я спросил врачей, почему я видел этот тоннель, они объяснили, что, вероятно, мозг в тот момент продолжал частично функционировать».
После госпитализации Сольбаккен пришел в себя не сразу: по разным источникам, его держали в медикаментозном сне около 26−30 часов. После пробуждения начались спазмы, и врачам пришлось снова вводить его в кому. Исследования обнаружили у Столе врожденный порок сердца, и с 2001-го он живет с кардиостимулятором.
На этом игровая карьера Сольбаккена была закончена. Позже Столе говорил, что, конечно, скучает по ощущению выхода на поле из подтрибунного помещения, но, в отличие от Кристиана Эриксена, рисковать не стал и считает решение завершить карьеру правильным для себя и семьи.
«Подобные события определенно меняют многое, — говорил Столе спустя несколько лет. — Не думал об этом, когда шел на матч или тренировку, как всегда, делал все, чтобы победить любой ценой, но та история помогла мне понять, что действительно важно в жизни, а что нет».
Жизнь после — как стать одним из самых успешных тренеров Скандинавии
Вскоре Сольбаккен вернулся в футбол, но уже в качестве тренера. Уже в 2002 году начал тренерскую карьеру в «Хам-Каме» — своем бывшем клубе, который тогда играл во втором дивизионе. За два сезона он вывел команду в элиту: «Хам-Кам» выиграл первый дивизион в 2003-м и поднялся в Типпелигу, а в Норвегии Сольбаккена после этого начали называть Staale Salvatore — «Столе-спаситель».
В 2005-м его назначили главным тренером «Копенгагена» — клуба, на тренировке которого он едва не умер четыре года назад. И это был гиперуспешный период. Столе выиграл пять чемпионатов Дании: в 2006, 2007, 2009, 2010 и 2011 годах. В 2009-м добавил Кубок, несколько раз выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне-2010/11 довел «Копенгаген» до ⅛ финала ЛЧ. Осенью 2006-го его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона на «Паркене» — 1:0. Для датского футбола это был исторический вечер.
После этого Сольбаккен попробовал уехать в большие чемпионаты, но там пошло хуже. В сезоне-2011/12 он работал в «Кельне», но был уволен весной, за несколько туров до конца чемпионата. Следующим летом принял «Вулверхэмптон», который только вылетел из АПЛ в Чемпионшип. И там тоже не закрепился: в январе 2013-го его уволили после поражения от «Лутона» в Кубке Англии.
Зато возвращение в «Копенгаген» получилось что надо. С 2013 по 2020 год Столе выиграл еще три чемпионата Дании и регулярно участвовал в еврокубках. В итоге за два захода в клубе Сольбаккен собрал восемь чемпионских титулов и три Кубка Дании. В 2020-м он возглавил сборную Норвегии и летом 2026-го привез ее на первый чемпионат мира с 1998 года.
В мае 2026-го, перед объявлением заявки на ЧМ, с ним случился странный эпизод во время интервью: микрофон, вероятно, из-за магнита повлиял на работу кардиостимулятора. Сольбаккен услышал, что прибор в груди начал странно гудеть, спокойно закончил разговор, а потом поехал в больницу на проверку. Врачи сказали, что все в порядке. Столе уверял, что не испугался: обычно, по его словам, он вообще не думает о приборе — тот давно стал частью его повседневной жизни.
Сейчас важнейший момент и в карьере Сольбаккена, и в истории норвежского футбола. Сборная в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира. А при наличии в составе таких монстров, как Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор, можно как следует пошуметь на поздних стадиях. И нет сомнений, что Столе сделает для этого все возможное — он как никто другой знает ценность момента.
Марк Бессонов