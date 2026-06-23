Аргентинский гений пишет историю. Месси — лучший бомбардир в истории ЧМ, и даже промах с пенальти рекордный!

Ты никогда не будешь один
Нынешняя аргентинская сборная, конечно, особенная. Когда-то о выигравшей за пять лет все из возможных турниров «Скалонетте» напишут книги, и они обязательно получатся очень трогательными. А пока эта эпоха не закончена, в будущих мемуарах — пока виртуально — дописывают новые главы. Предыдущая — о хет-трике Месси в стартовом матче ЧМ-2026 и его слезах из-за состояния здоровья отца. Лео тогда признался, что пережил несколько очень тяжелых дней. Но, как рассказали близкие к сборной инсайдеры, капитан — единственный, кто живет в одиночном номере — ни на минуту не оставался один. Каждый старался окружить его заботой.
Месси — главная звезда, символ, и тот, кто объединяет сборную, о чем на днях высказался один из его близких друзей Отаменди: «Люди всегда спрашивают: по-особому ли мы относимся к Месси? Ответ — да, и любой, кто утверждает обратное, лжет. Мы говорим о величайшем игроке в истории. Но дело не в том, чтобы предоставить ему особые привилегии, а в понимании: кто он такой, и что значит для Аргентины. Когда Месси говорит — все слушают. Когда Лео на поле, все бегают немного усерднее. Не потому, что он просит об этом, а потому что он вдохновляет на это. Я играю с ним много лет, и больше всего меня поражает его скромность. Футболист, который выиграл все, может вести себя как король, но Лео — один из самых обычных людей, которых вы когда-либо встречали. Вот почему команда защищает его! Не потому что он Месси и суперзвезда, а потому что Лео — наш капитан, товарищ по команде, и человек, который столько лет воплощает в жизнь мечты целой страны. В некоторых командах есть отличные игроки, а у нас есть Месси!».
Эти слова — про отношения в команде, которые в непростое для Лео время позволяют ему улыбаться во время предматчевой разминки и подмигивать в телекамеру перед выходом на игру. Опять — особенную для него. Предыдущая стала 200-й в бело-голубой футболке. Нынешняя — сделала лучшим бомбардиром в истории планетарных первенств.
Пачка рекордов
Возможность еще раз вписать свое имя в историю Лионель получил довольно быстро — после падения в чужой штрафной Лаутаро Мартинеса, под которого с двух сторон подкатились Ксавер Шлагер и Пош. Один сыграл в мяч, тогда как второй врезался аргентинцу в ногу. Это было очень четко видно на мониторе, к которому ВАР пригласил арбитра. Вот он — момент, когда Месси должен был стать снайпером номер один! Однако, выдержав паузу, не попал в створ.
И что вы думаете? Он все равно в истории ЧМ — как единственный футболист с семью подходами к точке и с тремя смазанными 11-метровыми! В 2018-м Лео не забил Исландии. На турнире в Катаре — Польше. Ну, а гол под номером 17, после которого за спиной остался Мирослав Клозе, пришлось выстрадать. Мешал Алаба, который сначала в последний момент выбил мяч из-под ног Месси, после чего его автогол предотвратил Александр Шлагер. Затем — когда аргентинский капитан атаковал с подбора из центра штрафной — капитан Австрии подстраховал своего вратаря.
И только четвертый шанс Месси воплотился во взятие ворот. Конечно, некоторые мечтали, чтобы ровно 40 лет спустя после великого гола Диего Марадоны в ворота Англии его наследник исполнил что-то особенное. Но и то, что увидел весь мир, выглядело круто с точки зрения командной работы. Прекрасная комбинация, которую расчертили бело-голубые, завершилась передачей Медины, остроумным пропуском Альмады и безупречным ударом Месси в противоход вратарю.
В следующем матче ждем нового достижения: в понедельник великий аргентинец повторил серии француза Жюста Фонтена (1958) и бразильца Жаирзиньо (1970), отличившись в шестом подряд матче ЧМ.
Только он
В первом тайме Месси забрал все внимание, тогда как сборная Австрии выступала в роли фона на этом шоу. Но команда Ральфа Рангника точно не выглядела безнадежно. Несколько интересных подходов за 45 минут у европейцев набралось, а ближе всех к голу подобрался забравший подбор в штрафной Забитцер. Однако Эмилиано Мартинес все равно остался без работы, так как мяч на себя принял Ромеро. А вот через десять минут после начала второго тайма аргентинский голкипер наконец-то проявил себя, вытащив из-под перекладины штрафной в исполнении Забитцера.
Австрийский прессинг периодически тоже работал. Особенно в ситуациях, когда аргентинцы немного самоуверенно пытались выйти из обороны на дриблинге. Того же Месси один раз пытались окружить четверо оппонентов. Только в целом чемпионы мира — одни из лучших на планете в умении выхода из-под давления за счет быстрых передач и отличного движения футболистов. Это идеально показала атака, в которой соперник все же сумел принять на себя выстрел Энцо Фернандеса с линии штрафной. Или в концовке — при выпаде Нико Гонсалеса. Но все равно получилась неплохая проверка для обороны чемпиона, которой пришлось перестраиваться на ходу. Видно, что Ромеро после травмы берегут, и его сменил Отаменди.
Аргентина могла снимать все вопросы благодаря корнеру, однако Гонсалес чуть-чуть не попал в дальний угол. Соответственно, при минимальном счете возникали поводы для волнения. Так, Медина в последний момент смог в штрафной прервать скидку Грегорича на Виммера. Только это были скорее намеки на остроту — не больше. Аргентина взяла свое по праву сильного и гарантировала себе место в плей-офф.
А Месси поставил в игре точку. Создал момент для загубившего выхода один на один Хулиана Альвареса, после чего выгрыз подбор и со второй попытки пробил сквозь частокол ног. Пока у чемпионов мира забивает только Лео!
Андрей Кузичев