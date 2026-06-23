Аргентинский гений пишет историю. Месси — лучший бомбардир в истории ЧМ, и даже промах с пенальти рекордный!

Месси — главная звезда, символ, и тот, кто объединяет сборную, о чем на днях высказался один из его близких друзей Отаменди: «Люди всегда спрашивают: по-особому ли мы относимся к Месси? Ответ — да, и любой, кто утверждает обратное, лжет. Мы говорим о величайшем игроке в истории. Но дело не в том, чтобы предоставить ему особые привилегии, а в понимании: кто он такой, и что значит для Аргентины. Когда Месси говорит — все слушают. Когда Лео на поле, все бегают немного усерднее. Не потому, что он просит об этом, а потому что он вдохновляет на это. Я играю с ним много лет, и больше всего меня поражает его скромность. Футболист, который выиграл все, может вести себя как король, но Лео — один из самых обычных людей, которых вы когда-либо встречали. Вот почему команда защищает его! Не потому что он Месси и суперзвезда, а потому что Лео — наш капитан, товарищ по команде, и человек, который столько лет воплощает в жизнь мечты целой страны. В некоторых командах есть отличные игроки, а у нас есть Месси!».