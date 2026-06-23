Генич объяснил свой прогноз на матч Норвегия — Сенегал: «Там уровень исполнителей будь здоров»

Прогноз: Сенегал не проиграет и тотал больше 1,5, коэффициент — 2.00.
"Очень понравился Сенегал, даже несмотря на поражение от сборной Франции 1:3. Там уровень исполнителей будь здоров. У норвежцев тоже есть хорошие — Серлот, Эдегор, Холанд. Может быть, какое-то волнение было, может быть, какое-то давление, но с Сенегалом будет настоящая проверка для сборной Норвегии.
Учитывая, что норвежцев есть победа, а у Сенегала еще нет, но впереди будет матч против Ирака, сенегальцам здесь очень важно не проиграть. А там уже с 3-го места или даже со второго, если сейчас победят, они пройдут в плей-офф. У Сенегала для этого есть все необходимые ресурсы, все необходимые возможности. Очень понравился Сенегал в первой встрече, поэтому думаю, что Сенегал не проиграет в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф».
Можно сыграть просто «Сенегал не проиграет» за 1,6. Но можно предположить, что это будет очень результативный матч или достаточно результативный, где будет забито минимум 2 мяча. Мой прогноз — «Сенегал не проиграет и тотал больше 1,5», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Матч чемпионата мира Норвегия — Сенегал состоится 23 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
14
Фредрик Эурснес
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
7
Александр Серлот
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
8
Ламин Камара
11
Николас Джексон
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
5
Идрисса Гана Гуйе
26
Пап Гуйе
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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- Капитан команды
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- Автогол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти