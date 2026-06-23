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Генич объяснил свой прогноз на матч Норвегия — Сенегал: «Там уровень исполнителей будь здоров»

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свой прогноз на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Норвегии и Сенегала.

Источник: Getty Images

Прогноз: Сенегал не проиграет и тотал больше 1,5, коэффициент — 2.00.

"Очень понравился Сенегал, даже несмотря на поражение от сборной Франции 1:3. Там уровень исполнителей будь здоров. У норвежцев тоже есть хорошие — Серлот, Эдегор, Холанд. Может быть, какое-то волнение было, может быть, какое-то давление, но с Сенегалом будет настоящая проверка для сборной Норвегии.

Учитывая, что норвежцев есть победа, а у Сенегала еще нет, но впереди будет матч против Ирака, сенегальцам здесь очень важно не проиграть. А там уже с 3-го места или даже со второго, если сейчас победят, они пройдут в плей-офф. У Сенегала для этого есть все необходимые ресурсы, все необходимые возможности. Очень понравился Сенегал в первой встрече, поэтому думаю, что Сенегал не проиграет в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф».

Можно сыграть просто «Сенегал не проиграет» за 1,6. Но можно предположить, что это будет очень результативный матч или достаточно результативный, где будет забито минимум 2 мяча. Мой прогноз — «Сенегал не проиграет и тотал больше 1,5», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Матч чемпионата мира Норвегия — Сенегал состоится 23 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

Норвегия
3:2
Первый тайм: 0:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
23.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Пап Тиав
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
14
Фредрик Эурснес
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
7
Александр Серлот
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
18
Исмаила Сарр
10
Садио Мане
8
Ламин Камара
11
Николас Джексон
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
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Пап Гуйе
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Вилтон Сампайю
(Бразилия)
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Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти