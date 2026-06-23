Генич объяснил свой прогноз на матч Норвегия — Сенегал: «Там уровень исполнителей будь здоров»

Учитывая, что норвежцев есть победа, а у Сенегала еще нет, но впереди будет матч против Ирака, сенегальцам здесь очень важно не проиграть. А там уже с 3-го места или даже со второго, если сейчас победят, они пройдут в плей-офф. У Сенегала для этого есть все необходимые ресурсы, все необходимые возможности. Очень понравился Сенегал в первой встрече, поэтому думаю, что Сенегал не проиграет в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф».