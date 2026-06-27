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Бельгия и Египет вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Источник: Reuters

В последнем туре группы G Бельгия встречалась с командой Новой Зеландии в Ванкувере, Канада. Итогом игры стала победа бельгийцев с разгромным счетом 5:1. Дублем отличился Леандро Троссард, еще по голу у Кевина де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салемакерса. В составе новозеландцев отличился Элайджа Джаст. В параллельном матче в Сиэтле, США, вничью сыграли сборные Египта и Ирана. На пятой минуте Махмуд Сабер вывел египтян вперед, однако через девять минут Рамин Резаян сравнял счет. Матч закончился со счетом 1:1.

Бельгия и Египет расположились на первом и втором местах группы G соответственно, у обеих команд по пять очков. Иран занял третье место с тремя баллами и сохраняет шансы на плей-офф. Сборная Новой Зеландии набрала один балл и завершила выступление на турнире, финишировав на последнем месте в квартете. Египет и Иран прежде никогда не выходили в плей-офф мундиаля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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