Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира

Сборная Египта в четвертый раз принимает участие в чемпионате мира. В 1934 году команда проиграла в ⅛ финала команде Венгрии (2:4), однако тогда турнир проходил без группового этапа. В 1990 и 2018 годах египтяне дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения по ходу групповых стадий и не смогли выйти в плей-офф.