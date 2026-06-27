Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Сиэтле (штат Вашингтон, США).
У египтян мяч забил Махмуд Сабер (5-я минута). У иранцев отличился Рамин Резаэян (14). На 11-й минуте египетский вратарь Мустафа Шубейр отразил пенальти в исполнении нападающего сборной Ирана Мехди Тареми.
Сборная Египта в четвертый раз принимает участие в чемпионате мира. В 1934 году команда проиграла в ⅛ финала команде Венгрии (2:4), однако тогда турнир проходил без группового этапа. В 1990 и 2018 годах египтяне дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения по ходу групповых стадий и не смогли выйти в плей-офф.
В турнирной таблице группы G сборная Египта заняла второе место, набрав пять очков. Египтяне уступили команде Бельгии из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Иранцы расположились на третьей позиции с тремя очками и сохраняют шансы на выход в 1/16 финала.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.