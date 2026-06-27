Самая драматичная концовка на ЧМ: судьбу Ирана решили сантиметры, футболисты не сдержали слез

К добавленному времени команды подходили при счете 1:1. Ничья устраивала египтян, поэтому в течение всего матча намного активнее действовали иранцы. Главный тренер Египта же к концу часа игрового времени убрал с поля автора гола Сабера, а также главную звезду Салаха и сосредоточился на обороне, сделав выбор в пользу «рационального футбола». И едва за это не поплатился!