Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Самая драматичная концовка на ЧМ: судьбу Ирана решили сантиметры, футболисты не сдержали слез

Пора вводить офсайд Венгера?

Источник: Getty Images

Развязка в группе G выдалась невероятно драматичной и обернулась трагедией! Иран и Египет зарубились за второе место и подарили болельщикам самую крутую концовку на ЧМ!

К добавленному времени команды подходили при счете 1:1. Ничья устраивала египтян, поэтому в течение всего матча намного активнее действовали иранцы. Главный тренер Египта же к концу часа игрового времени убрал с поля автора гола Сабера, а также главную звезду Салаха и сосредоточился на обороне, сделав выбор в пользу «рационального футбола». И едва за это не поплатился!

В концовке Иран устроил штурм египетских ворот и даже забил! После сутолоки в штрафной Шоджа Халильзаде получил мяч от партнера и вколотил в ближний угол.

В тот момент праздновала вся страна. А сам Шоджа на эмоциях даже снял майку и надел какие-то забавные очки.

Источник: Кадр из трансляции

Однако, к сожалению для иранцев, праздник продолжался недолго. Судьи воспользовались помощью VAR и зафиксировали офсайд. Судьбу матча буквально решила пара сантиметров.

Источник: Кадр из трансляции

Что интересно, после отмененного гола иранцы не пали духом, понеслись вперед и даже почти забили. Саид Эзатолахи, знакомый отечественным болельщикам по выступлению за «Ростов», зарядил головой, но попал в перекладину.

Вскоре прозвучал финальный свисток, а недавняя радость иранских болельщиков и футболистов сменилась слезами.

Иран был заметно лучше Египта и точно заслужил большее, чем третье место в группе с 3 очками. По-человечески команду Амира Галенои очень жаль.

В такие моменты думается, что офсайд Венгера нужно вводить как можно быстрее!

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти