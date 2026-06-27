Самая драматичная концовка на ЧМ: судьбу Ирана решили сантиметры, футболисты не сдержали слез

Развязка в группе G выдалась невероятно драматичной и обернулась трагедией! Иран и Египет зарубились за второе место и подарили болельщикам самую крутую концовку на ЧМ!
К добавленному времени команды подходили при счете 1:1. Ничья устраивала египтян, поэтому в течение всего матча намного активнее действовали иранцы. Главный тренер Египта же к концу часа игрового времени убрал с поля автора гола Сабера, а также главную звезду Салаха и сосредоточился на обороне, сделав выбор в пользу «рационального футбола». И едва за это не поплатился!
В концовке Иран устроил штурм египетских ворот и даже забил! После сутолоки в штрафной Шоджа Халильзаде получил мяч от партнера и вколотил в ближний угол.
В тот момент праздновала вся страна. А сам Шоджа на эмоциях даже снял майку и надел какие-то забавные очки.
Однако, к сожалению для иранцев, праздник продолжался недолго. Судьи воспользовались помощью VAR и зафиксировали офсайд. Судьбу матча буквально решила пара сантиметров.
Что интересно, после отмененного гола иранцы не пали духом, понеслись вперед и даже почти забили. Саид Эзатолахи, знакомый отечественным болельщикам по выступлению за «Ростов», зарядил головой, но попал в перекладину.
Вскоре прозвучал финальный свисток, а недавняя радость иранских болельщиков и футболистов сменилась слезами.
Иран был заметно лучше Египта и точно заслужил большее, чем третье место в группе с 3 очками. По-человечески команду Амира Галенои очень жаль.
В такие моменты думается, что офсайд Венгера нужно вводить как можно быстрее!
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти