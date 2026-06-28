Ибрагимович об отмене гола Ирана Египту на ЧМ: судьи украли мечту нации

Ибрагимович заявил, что именно такие эпизоды подрывают доверие к видеопомощнику арбитрам. По его словам, VAR обещали как инструмент против грубых ошибок, а на главной футбольной сцене он только разжигает новые споры. Швед несколько раз пересматривал повтор и так и не понял, на каком основании гол признали офсайдом.
«Миллионы иранцев праздновали, что они считали историческим моментом, только чтобы увидеть, как группа арбитров отменила его за считанные секунды. Они не просто отменили гол, они украли мечту нации», — передает слова Ибрагимовича AS.
Эпизод случился на 90+3-й минуте. После подачи со штрафного Мохаммад Горбани пробил в защитника сборной Египта, отскок получил Шоджа Халилзаде и в падении отправил мяч в сетку. Сначала гол засчитали, но после просмотра VAR главный арбитр матча Шимон Марциняк отменил взятие ворот из-за положения «вне игры».
Сборная Ирана выступала в группе G вместе с Бельгией (0:0), Египтом (1:1) и Новой Зеландией (2:2). За три тура команда трижды сыграла вничью и набрала 3 очка (разница мячей 0).
Из группы напрямую в плей-офф вышли Бельгия (1-е место) и Египет (2-е). Иран занял третью строчку и претендует на одну из восьми путёвок среди лучших третьих команд. По промежуточной таблице иранцы находятся примерно на 6-м месте среди «троек». шансы на 1/16 финала высокие, но окончательный список сформируется после завершения всех групповых матчей.
Если Иран всё же пробьётся в плей-офф, по предварительной сетке его соперником может стать Швейцария — победитель группы B.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Его принимают Канада, США и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, в финале ЧМ-2022 обыгравшая на тот момент действующего обладателя Кубка мира Францию (3:3, 4:2 пен).
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти