Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Салаху диагностировали растяжение мышц бедра

Мохамеду Салаху диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающему и капитану сборной Египта Мохамеду Салаху диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра, сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).

В пятницу сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в матче заключительного тура группы G чемпионата мира. Салах пожаловался на боль в задней поверхности бедра и был заменен на 57-й минуте.

Как сообщается в заявлении EFA, Салах уже приступил к реабилитации. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Сборная Египта в 1/16 финала чемпионата мира сыграет с командой Австралии. Встреча пройдет 3 июля в Далласе.

Салаху 34 года, с лета 2017 года он выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды в общей сложности принял участие в 442 матчах в различных турнирах, отметившись 257 забитыми мячами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти