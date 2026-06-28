Салаху диагностировали растяжение мышц бедра

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающему и капитану сборной Египта Мохамеду Салаху диагностировано растяжение мышц задней поверхности бедра, сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).
В пятницу сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в матче заключительного тура группы G чемпионата мира. Салах пожаловался на боль в задней поверхности бедра и был заменен на 57-й минуте.
Как сообщается в заявлении EFA, Салах уже приступил к реабилитации. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Сборная Египта в 1/16 финала чемпионата мира сыграет с командой Австралии. Встреча пройдет 3 июля в Далласе.
Салаху 34 года, с лета 2017 года он выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды в общей сложности принял участие в 442 матчах в различных турнирах, отметившись 257 забитыми мячами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти