Самая несчастная и обманутая сборная на ЧМ: это лишь совпадение, что ей в США оказался Иран?

В итоге Иран покинул чемпионат мира… так и не проиграв ни одного матча. Три ничьи, отмененный победный гол, драматичная развязка в параллельной встрече и целый турнир, который будто с самого начала складывался против них. Иногда футбол бывает невероятно жесток.