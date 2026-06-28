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Самая несчастная и обманутая сборная на ЧМ: это лишь совпадение, что ей в США оказался Иран?

Как же их жаль!

Источник: Getty Images

Кажется, ни одной команде этот чемпионат мира не принес столько разочарований. Судите сами. Еще до старта турнира тысячи иранских болельщиков не смогли попасть в США из-за визовых ограничений, а сборной пришлось жить в Мексике и буквально летать на каждый матч через границу.

В игре с Египтом Иран уже праздновал победный гол в добавленное время. Он практически выводил команду в плей-офф. Но после проверки VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

И даже после этого надежда оставалась. Иран ждал помощи от Алжира. На 90+6-й минуте алжирцы вели у Австрии — и этот счет отправлял иранцев в плей-офф.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа G, 27.06.2026, 6:00
Египет
1
Иран
1

Но буквально в последней атаке Австрия сравняла счет. 3:3 — и в следующий раунд вышли уже австрийцы с алжирцами.

В итоге Иран покинул чемпионат мира… так и не проиграв ни одного матча. Три ничьи, отмененный победный гол, драматичная развязка в параллельной встрече и целый турнир, который будто с самого начала складывался против них. Иногда футбол бывает невероятно жесток.

После такого набора событий неудивительно, что в соцсетях уже появились шутки и конспирологические теории. Мол, слишком уж много всего произошло именно с Ираном на чемпионате мира, который принимает США — страна, с которой у Ирана десятилетиями крайне напряженные отношения.

И если собрать все в одну историю, то для иранских болельщиков этот чемпионат действительно выглядит так, будто сама судьба была против них.

Владимир Менес