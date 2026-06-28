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Виталий Милонов: Организаторы ЧМ-2026 иногда ведут себя по-свински

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о недочетах организаторов чемпионата мира. Он считает, что другой стране после такого никогда не дали бы больше права проводить турнир.

Источник: Рейтинг Букмекеров

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о неоднозначных ситуациях на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике. В частности, речь зашла и про сборную Ирана, которую поставили в крайне сложные условия, ограничив пребывание в Америке одним днем.

«Честно говоря, организаторы иногда ведут себя по-свински. Это касается не только сборной Ирана, но и других сборных. Есть какие-то люди, которые по умолчанию считаются премиум-гостями, а есть те, кого унизительно заставляют ждать, обыскивают. Конечно, это откровенный косяк организаторов. Если бы это была не Америка, то такой стране уже точно больше не разрешили бы организовывать чемпионат», — заявил Милонов.