Виталий Милонов: Организаторы ЧМ-2026 иногда ведут себя по-свински

«Честно говоря, организаторы иногда ведут себя по-свински. Это касается не только сборной Ирана, но и других сборных. Есть какие-то люди, которые по умолчанию считаются премиум-гостями, а есть те, кого унизительно заставляют ждать, обыскивают. Конечно, это откровенный косяк организаторов. Если бы это была не Америка, то такой стране уже точно больше не разрешили бы организовывать чемпионат», — заявил Милонов.