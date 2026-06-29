Скандал в Южной Корее после провала на ЧМ-2026: президент устроил разнос, тренер сборной ушел в отставку

Вылет Южной Кореи с чемпионата мира по футболу-2026 привел к большому скандалу. Главный тренер сборной Хон Мен Бо публично объявил о своей отставке и извинился перед фанатами. Однако народного гнева избежать не удалось: его критикует президент Ли Чжэ Мен, лицо «блюрят» на телевидении, а местные предприниматели запрещают вход в магазины и рестораны.
«Прошу тщательно расследовать обстоятельства инцидента»
Для 57-летнего специалиста этот ЧМ был не первым во главе южнокорейской сборной. Он уже руководил командой на турнире в Бразилии в 2014-м: тогда его подопечные стали худшими в группе с Бельгией, Алжиром и Россией.
Хон Мен Бо нещадно критиковали, причем свое недовольство фанаты высказывали тренеру лично в аэропорту. Спустя десять лет он вернулся, но ничего хорошего не вышло.
Причем Южная Корея бодро начала турнир, одержав победу над Чехией (2:1). Вряд ли в тот момент кто-то мог представить, что за успешным стартом последуют поражения от Мексики и ЮАР с одинаковым счетом 0:1, а затем и вылет с чемпионата мира.
Такой результат Хон Мен Бо, конечно, никто простить не смог. На пресс-конференции ему пришлось зачитать заготовленный заранее текст об уходе из сборной.
«Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых от нас ждали, и вся ответственность за это лежит исключительно на мне», — цитирует специалиста Yonhap.
Но для тренера, кажется, эта история еще не закончилась. Именно его назначили виновником всех бед — и припоминают решение не ставить Сон Хын Мина в стартовый состав на игру с ЮАР: звездный нападающий появился на поле лишь во втором тайме.
Журналист Нуэль Ланзон пишет, что Хон Мен Бо даже вернется в Южную Корею отдельно от команды по соображениям безопасности. Никто не хочет повторений унизительных акций из 2014 года: тогда в игроков и представителей тренерского штаба болельщики бросали сладости и другие предметы.
На местном ТВ уже стали «блюрить» лицо специалиста, будто он преступник, а в магазинах и ресторанах появились таблички «Хон Мен Бо вход запрещен».
После волны разочарований и хейта пришлось выступать президенту страны Ли Чжэ Мену. Он призвал начать расследование причин произошедшего.
«Если отдавать предпочтение своим людям, а не способным и выбрать некомпетентного человека на руководящие должности, то результат слишком предсказуем… Я прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно расследовать точные обстоятельства этого инцидента», — написал политик в соцсетях.
К слову, глава министерства почти моментально дал публичный ответ.
«Я приложу все усилия, не щадя себя, чтобы оперативно провести масштабные реформы во всей футбольной административной системе, дабы надежда и гордость всего народа вновь ожили», — заявил Чхве Хви Ен в соцсетях.
В сборной Шотландии тоже перемены, но все спокойно
Недовольны результатом и шотландские болельщики. Для их сборной ЧМ-2026 тоже начался с победы (обыграли Гаити 1:0), но поражения во втором и третьем турах от Марокко (0:1) и Бразилии (0:3) не позволили выйти в плей-офф.
На сайте Шотландской футбольной ассоциации появился пресс-релиз об отставке главного тренера Стива Кларка. 62-летний специалист поблагодарил игроков и пожелал удачи преемнику.
«Игроки заслуживают всех похвал и восхищения, которые получают, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику», — указано в тексте.
Причем Стива даже защищают внутри страны. Экс-футболист сборной Крис Бойд вспомнил, что специалист дважды выводил сборную на Евро.
«Думаю, многим стоит остановиться и вспомнить, где сборная Шотландии была раньше и где она находится сейчас. Честно говоря, вся критика, которая обрушилась на него за последние три-четыре дня, — это просто позор», — цитирует Бойда SkySports.
При этом удивительно, что в сборной Турции, которая стала одним из главных неудачников ЧМ-2026 (будучи одним из фаворитов группы D с США, Австралией и Парагваем, заняла в квартете последнее место), изменений не планируется.
По данным Takvim, главный тренер Винченцо Монтелла сохранит свой пост. Зато в его штаб должен войти ментор.
Максим Клементьев