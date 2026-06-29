«Месси способен побить рекорд Фонтена». Колонка Андрея Талалаева

Тренер должен быть гибким. Учитывать, что идеи и методы, которые используются с середнячками, со звездами работают не всегда. Особенно на уровне сборных. Да, в Уругвае много хороших игроков. Но когда они не объединены командным духом, это приводит к тому, что в решающем матче с Испанией у них за 90 минут только один удар в створ…