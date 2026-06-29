«Месси способен побить рекорд Фонтена». Колонка Андрея Талалаева

На чемпионате мира начинается самое интересное — матчи на вылет. Ну, а пока, провожая групповой этап, подведем промежуточные итоги.
Первое, что бросается в глаза, — превосходство более организованных и мастеровитых команд над остальными. Минимум сенсаций. 0:0 в матче Испания — Кабо-Верде и 1:1 в игре Португалия — ДР Конго — локальные истории. Фавориты редко подходят в пиковом состоянии к старту ЧМ, поскольку закладываются на весь турнир. Да и глобально эти ничьи ни на что не повлияли.
Второе — в полном порядке южноамериканские сборные. В плей-офф уверенно вышли все, кроме Уругвая. Вот это, пожалуй, главная неожиданность. Набрать лишь два очка в матчах с Кабо-Верде и Саудовской Аравией… Катастрофа!
Мне искренне жаль Марсело Бьелсу, большого тренера. Но если ты разговариваешь с футболистами на разных языках и в какой-то момент теряешь контроль над раздевалкой, это не может не повлиять на результат.
Тренер должен быть гибким. Учитывать, что идеи и методы, которые используются с середнячками, со звездами работают не всегда. Особенно на уровне сборных. Да, в Уругвае много хороших игроков. Но когда они не объединены командным духом, это приводит к тому, что в решающем матче с Испанией у них за 90 минут только один удар в створ…
У Турции другая крайность: 62 удара в первых двух матчах ЧМ — и печальный ноль в графе «Голы». Сразу начались разговоры, что команде фатально не везет. Но вылетела-то она не поэтому. Главная причина — неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса. Турки все время хотят атаковать и забывают об обороне.
Если отталкиваться от качества футбола, большего я ждал и от Сенегала с Боснией. Что отличало команду Папа Тиава на последнем Кубке Африки? Очень агрессивное и быстрое нападение, мгновенный переход из обороны в атаку. Здесь же почему-то это просматривается фрагментарно. В основном сенегальцы играют в несвойственной им манере, пытаясь расшатать защиту соперника за счет владения мяча.
Что касается Боснии, то там неплохие исполнители, но игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов. С такими парнями, как Джеко, Алайбегович, Байрактаревич, Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов.
Ну и два слова о сборной Узбекистана. Понятно, она дебютант, на многое не претендовала. Но 2:11 в трех турах и ни одного очка для команды, имеющей в составе Хусанова, Файзуллаева и Шомуродова, — перебор. Вот что такое смена тренера. Старое убрали, а новое не построили…
Зато голландцы, которых в первой колонке для «СЭ» я причислил к фаворитам, пока не разочаровывают. Единственное, чего им хватает, — топ-бомбардира. Нет там сегодня своего Мбаппе, Холанна, Кейна.
Уже во вторник нас ждет крутой матч: Нидерланды — Марокко. К сожалению, начнется он рано утром по московскому времени, но ради такой афиши не грех завести будильник на 4.00.
Кому-то в 1/16 достались скромные во всех смыслах ЮАР, Кабо-Верде и ДР Конго, а вот команде Рональда Кумана с сеткой не повезло. Марокканцы очень сильны. Правда, сейчас в их игре прослеживается академизм. За это могут наказать. Я в голландцев верю. Они резче, быстрее, злее, голодные до побед.
Еще с огромным интересом жду матча Бразилия — Япония. Тут сойдутся две противоположные системы. У одних ярчайшее индивидуальное мастерство, к которому Карло Анчелотти успел добавить организованности. Козыри других — дисциплина, терпение, трудолюбие, четкие командные взаимодействия, способность из каждой фазы игры выжимать максимум.
Прошлой осенью в товарищеском матче японцы обыграли бразильцев 3:2. Не удивлюсь, если все повторится. Южноамериканцы не слишком надежны в обороне, к тому же травмирован Рафинья. Колоссальная потеря!
У Аргентины на первый взгляд самая легкая сетка. В 1/16 — Кабо-Верде, в ⅛ — победитель пары Австралия — Египет, а потом либо Швейцария/Алжир, либо Колумбия/Гана.
Все фавориты в другой части сетки. Причем уже в ⅛ могут встретиться Франция с Германией и Испания с Португалией. Если так и случится, думаю, в четвертьфинал попадут вице-чемпионы мира и действующие чемпионы Европы.
Немцам впереди явно не хватает креатива и сыгранности. Каждый сам по себе. В том числе Ундав, который забил трижды, выходя исключительно на замену. Его голы — результат остроатакующей встречной игры, а не плановых позиционных атак.
Португальцы во главе с Криштиану тоже не впечатляют. Да, с Узбекистаном он отметился дублем. Но с Колумбией, как и в первом туре с ДР Конго, отбегал вхолостую. Впрочем, забрасывать фекалиями его рановато. Роналду велик и в своем возрасте делает для команды все.
Ну, а Месси, выйдя с Иорданией за полчаса до финального свистка, положил очередной гол со штрафного. Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил.
Ему уже 39, двигательная активность падает, но филигранность и правильность решений не просто сохраняются — они не поддаются анализу! Возьмем второй гол в ворота Австрии. Месси изумительным пасом вывел Альвареса один на один с вратарем. Кто из возрастных футболистов в такой ситуации, да при счете 1:0, продолжил бы движение в штрафную? Никто! А Лео добежал, доработал эпизод — и через несколько секунд вколотил мяч в сетку! Гений!
Учитывая уровень ближайших соперников в плей-офф, шансы, что он побьет, казалось бы, вечный рекорд Жюста Фонтена (13 мячей за турнир), велики как никогда.
Из молодых игроков, блеснувших на групповой стадии, отмечу двоих. Атакующему хавбеку сборной Швейцарии Йохану Манзамби 20 лет. У парня уже четыре очка по системе «гол плюс пас» (3+1). Выделяется нацеленностью на ворота и скоростью — я и о беге, и о принятии решений. Крайнему защитнику сборной США Алексу Фриману 21 год. Атлетичный, неуступчивый, хорош как вверху, так и внизу.
Напоследок о судействе. Пока к арбитрам никаких нареканий. Мало свистков, высокий уровень силовой борьбы. Футболу это только на пользу.
Надеюсь, в РПЛ с нового сезона будет то же самое. По крайней мере в пятницу в Москве «Балтика» проводила контрольный матч с «Акроном», и мы увидели такой же допуск единоборств. Хотя еще недавно в России за любой контакт в штрафной назначался пенальти, а за наступ сразу давали желтую карточку. На ЧМ-2026 этого, слава богу, нет. А паузы если и возникают — разве что на водопой.
Кстати, для тренеров они серьезное подспорье. Можно оперативно подкорректировать все, что происходит на поле, поменять рисунок игры. После таких мини-перерывов середняки чаще выдают мощные отрезки. По логике должно быть наоборот. Сильные команды, где много классных исполнителей, отдышавшись, обязаны и дальше доминировать. Но у них на групповом этапе присутствует какая-то расслабленность, нет еще стопроцентной концентрации. Уверен, в плей-офф будет иначе.