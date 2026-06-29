Сборная Канады впервые в истории вышла в ⅛ финала ЧМ

Сборная Канады обыграла команду ЮАР и впервые в истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Лос-Анджелесе (США) и закончился со счетом 1:0.
На второй компенсированной минуте к матчу единственный гол забил полузащитник Стефен Эуштакиу.
Обе команды впервые вышли в плей-офф чемпионата мира. Сборные заняли вторые места в своих группах.
Команды встречались между собой лишь однажды — в 2007 году. Тогда сборная ЮАР одержала победу со счетом 2:0.
Канада дважды принимала участие в финальной части турнира в 1986 и 2022 годах, но не смогла выйти из группы. В этом году Канада прошла на мундиаль без отбора, как одна из стран-хозяек вместе с США и Мексикой.
ЮАР выступала на чемпионатах мира в 1998, 2002 и 2010 годах. Но также не смогла выйти дальше группового этапа.
Главный тренер сборной ЮАР Хуго Броос в возрасте 74 лет стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира, руководившим командой в матче плей-офф.
В ⅛ финала сборная Канады 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко. Их матч пройдет 30 июня в 04:00 мск.
Матчи ⅛ финала пройдут
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти