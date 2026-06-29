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Сборная Канады впервые в истории вышла в ⅛ финала ЧМ

Сборная Канады обыграла ЮАР со счетом 1:0 и стала первым участником ⅛ финала ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Сборная Канады обыграла команду ЮАР и впервые в истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Лос-Анджелесе (США) и закончился со счетом 1:0.

На второй компенсированной минуте к матчу единственный гол забил полузащитник Стефен Эуштакиу.

Обе команды впервые вышли в плей-офф чемпионата мира. Сборные заняли вторые места в своих группах.

Команды встречались между собой лишь однажды — в 2007 году. Тогда сборная ЮАР одержала победу со счетом 2:0.

Канада дважды принимала участие в финальной части турнира в 1986 и 2022 годах, но не смогла выйти из группы. В этом году Канада прошла на мундиаль без отбора, как одна из стран-хозяек вместе с США и Мексикой.

ЮАР выступала на чемпионатах мира в 1998, 2002 и 2010 годах. Но также не смогла выйти дальше группового этапа.

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Броос в возрасте 74 лет стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира, руководившим командой в матче плей-офф.

В ⅛ финала сборная Канады 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко. Их матч пройдет 30 июня в 04:00 мск.

Матчи ⅛ финала пройдут 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

ЮАР
0:1
Первый тайм: 0:0
Канада
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
28.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 69237 зрителей
Главные тренеры
Уго Брос
Джесси Марш
Голы
Канада
Стивен Эуштакиу
90+2′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Статистика
ЮАР
Канада
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
7
Угловые
1
4
Фолы
10
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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