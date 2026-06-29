Назван лучший игрок матча Канады и ЮАР на ЧМ

В воскресенье этим матчем стартовал плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Хозяева турнира одержали победу со счетом 1:0, Эуштакиу забил мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Эуштакиу с 2022 года представляет португальский «Порту», последний сезон он провел в аренде в «Лос-Анджелесе». На его счету пять голов в 60 матчах за сборную.
В ⅛ финала канадцы сыграют с победителем матча Нидерланды — Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
28.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 69237 зрителей
Главные тренеры
Уго Брос
Джесси Марш
Голы
Канада
Стивен Эуштакиу
90+2′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Статистика
ЮАР
Канада
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
7
Угловые
1
4
Фолы
10
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти