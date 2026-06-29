Канада — первый участник ⅛ финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время

Канадцы же не получали искомого пространства на чужой половине поля, плюс порой им не хватало исполнительского мастерства, чтобы быстро развернуть атаку в гуще оппонентов. Поэтому моменты приходили по большей части со стандартов, которые подавал Эуштакиу. На 17-й минуте Дэвид отклеился от опекуна при угловом, но не попал в ближний угол. Чуть позже тот же Эуштакиу нашел навесом Корнелиуса, тот уже пробил в створ, но точно в руки Уильямсу. По-настоящему убойный момент удалось создать только под занавес тайма, и тут ЮАР уже отбилась чудом — снова подача с углового, удар Бомбито, и Модиба вынес мяч с ленточки, а Уильямс после суматохи заблокировал добивание Бьюкенена в ближнем бою.