Канада — первый участник ⅛ финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время

Девиз этого чемпионата мира — минимум пауз (разве что на водопой). Судьи пристально следят, чтобы футболисты не затягивали время, быстро вводили мячи со стандартов и стремительно покидали пределы поля. Вот и расписание соответствующее — только закончился групповой этап, как тут же стартовал плей-офф.
Открывать его выпало сборным ЮАР и Канады, для которых встреча стала исторической — еще никогда они не играли в матчах на выбывание на чемпионатах мира. Потому и искрометного футбола ожидать не стоило — слишком велика цена момента. Да, канадцы сильнее по составу, но южноафриканцы постепенно прибавляли по ходу турнира и научились нивелировать разницу в классе с более маститыми соперниками.
Поначалу казалось, что сборная ЮАР вообще одна из слабейших команд на этом ЧМ: поражение от Мексики в первом туре этот тезис только подтверждал. Но затем коллектив Хуго Броса зацепил ничью с Чехией (1:1), а напоследок и вовсе сенсационно обыграл Южную Корею (1:0) и вышел из группы со второго места.
Канада тоже заняла вторую строчку в своем квартете, но от нее примерно этого и ожидали. Все-таки в составе есть такие мастера как Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид, представители европейских топ-клубов. Первый, правда, все три матча просидел на скамейке запасных, так как не набрал форму после травмы. Канадские болельщики надеялись, что хотя бы к плей-офф Дэвис будет готов, но Джесси Марш решил не рисковать и доверился привычному сочетанию игроков, в том числе 31-летнему защитнику «Торонто» Ричи Ларея, занявшему место на левом краю обороны.
В любом случае Канада не очень привязана к форме лидеров, главный ее козырь — система Марша с вертикальными быстрыми переходами и атакам по флангам. Во многом поэтому в первом тайме матча с ЮАР мы увидели следующую картину: южноафриканцы много владели мячом, но по большей части у своей штрафной. Канада не вступала в активный прессинг, зато перекрывала все коридоры для передач вперед низом, заставляя соперника бить верхом наудачу. Задачей было выманить ЮАР на свою половину поля, а затем отобрать мяч и в несколько передач добраться до чужих ворот.
Африканская сборная, в свою очередь, не собиралась рисковать, поэтому не переходила большими силами в атаку. Отсюда — весьма унылая первая половина встречи: болельщики даже начинали свистеть, когда защитники и вратарь сборной ЮАР неспешно перепасовывались между собой. Несколько раз футболисты в желто-зеленом все же довели мяч до штрафной Крепо, но опасными эти подходы язык назвать не повернется.
Канадцы же не получали искомого пространства на чужой половине поля, плюс порой им не хватало исполнительского мастерства, чтобы быстро развернуть атаку в гуще оппонентов. Поэтому моменты приходили по большей части со стандартов, которые подавал Эуштакиу. На 17-й минуте Дэвид отклеился от опекуна при угловом, но не попал в ближний угол. Чуть позже тот же Эуштакиу нашел навесом Корнелиуса, тот уже пробил в створ, но точно в руки Уильямсу. По-настоящему убойный момент удалось создать только под занавес тайма, и тут ЮАР уже отбилась чудом — снова подача с углового, удар Бомбито, и Модиба вынес мяч с ленточки, а Уильямс после суматохи заблокировал добивание Бьюкенена в ближнем бою.
А еще канадцы перед перерывом претендовали на пенальти, но арбитр Жоау Пиньейру после подсказки ВАР не указал на точку, определив, что Олувасейи сам ударил в ногу защитнику сборной ЮАР.
Во втором тайме рисунок игры не сильно изменился, зато пошли моменты. Африканцы все увереннее цеплялись за мяч на чужой половине поля. Апполис даже чуть не открыл счет — мяч свалился у него с ноги, но едва не юркнул в дальний угол, пролетев рядом со штангой.
Канада ответила своей фирменной атакой на скорости — редкий момент, когда ЮАР все же вытянулась повыше. Вышедший со скамейки Сигур запустил в прорыв Олувасейи, Уильямс вовремя вышел из ворот, и Дэвид чуточку не успел на добивание в пустые ворота — в красивом прыжке форварда «Ювентуса» опередил Мбокази.
На 76-й минуте Марш выпустил на поле Альфонсо Дэвиса под рев трибун. Болельщики заждались своего любимца, и тот сразу показал почему. Защитник «Баварии» вышел на позицию вингера и тут же создал два опасных момента — сначала доставил мяч Джонатану Дэвиду, который скинул своему однофамильцу Промису, и тот пробил рядом со штангой. А затем уже сам Альфонсо чуть не оформил результативную передачу на Джонатана, но тот пробил во вратаря.
Казалось, что матч катится к овертайму, но на 90+2-й минуте Канада все-таки дожала противника. Прошла атака через правый фланг, Окон справился с подачей Шаффельбурга, только вынес мяч точно на Эуштакиу, который первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в сетку.
На навал ЮАР уже просто не хватило ни сил, ни времени. Канада добивается исторического достижения и выходит в ⅛ финала, где будет ждать победителя пары Нидерланды — Марокко.
Марк Бессонов