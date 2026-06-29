Тренер сборной Японии перед игрой с Бразилией: «Мы убеждены, что можем выиграть этот ЧМ»

В прошлом году мы провели товарищеский матч с Бразилией и одержали победу. Это была наша последняя встреча. Если вспомнить наши противостояния с Бразилией, мы никогда не выигрывали у них на чемпионатах мира. Но мы спрогрессировали. Из-за той прошлогодней победы требования к нам в этом матче стали выше. Бразильская сборная сейчас изменилась по сравнению с тем товарищеским матчем. Мы мотивированы, так же как и они. Обе стороны хотят победить. Думаю, игра будет очень напряженной. Мы верим, что у нас есть шанс на победу. Мы увидели это в товарищеском матче, но завтра будет тяжелее. Чтобы гарантировать победу, нам понадобятся все наши силы.