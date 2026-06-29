Тренер сборной Японии перед игрой с Бразилией: «Мы убеждены, что можем выиграть этот ЧМ»

Игра между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня в 20:00 по московскому времени.
— Мы уже сыграли три матча группового этапа, и благодаря нашей игре у нас есть возможность продолжить. Можно сказать, что чемпионат мира начинается прямо сейчас. Команда пока играет хорошо, и это были сложные матчи. У нас сильный соперник, и нам нужно показать свой лучший футбол, чтобы одержать эту победу. Мы также надеемся продемонстрировать прогресс нашей команды на поле. Бразилия — пятикратный чемпион, но мы хотим бросить им вызов.
В прошлом году мы провели товарищеский матч с Бразилией и одержали победу. Это была наша последняя встреча. Если вспомнить наши противостояния с Бразилией, мы никогда не выигрывали у них на чемпионатах мира. Но мы спрогрессировали. Из-за той прошлогодней победы требования к нам в этом матче стали выше. Бразильская сборная сейчас изменилась по сравнению с тем товарищеским матчем. Мы мотивированы, так же как и они. Обе стороны хотят победить. Думаю, игра будет очень напряженной. Мы верим, что у нас есть шанс на победу. Мы увидели это в товарищеском матче, но завтра будет тяжелее. Чтобы гарантировать победу, нам понадобятся все наши силы.
Мы развиваемся. В рейтинге ФИФА Бразилия находится на вершине, а Япония немного отстает. В этом смысле уровень другой. Многие считают, что мы просто хорошо выступаем, но мы убеждены, что можем выиграть этот чемпионат мира. Конечно, мы говорим о Бразилии, ведущей команде в мировом рейтинге, и многие могут считать Японию аутсайдером. Мы будем играть с уважением к сопернику, но с убеждением, что можем победить, как это было в прошлом году. Важно, чтобы люди видели в нас команду, способную побеждать, — приводит слова Мориясу Globo.