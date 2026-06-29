Отказался от Португалии, пережил семейную трагедию и стал героем Канады на ЧМ: кто такой Стивен Эуштакиу

Сборная Канады с трудом переиграла ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира и вышла в следующую стадию. Канадцы впервые в истории выступают в плей-офф ЧМ. Героем сборной оказался полузащитник Стивен Эуштакиу — уже в компенсированное ко второму тайму время он забил единственный гол в матче шикарным ударом из-за штрафной.
За время карьеры 29-летний Эуштакиу пережил несколько драматичных моментов, а вместо Канады мог выбрать другую сборную.
В начале карьеры получил тяжелейшую травму
Стивен — сын португальских эмигрантов. Он родился в Канаде, но почти всю карьеру провел на исторической родине, куда переехал в семь лет. Зимой 2019-го полузащитник вернулся в Америку: мексиканский «Крус Асуль» заплатил за него скромному «Шавишу» 3,5 миллиона евро, но толком проявить себя в новом клубе у Эуштакиу не получилось, хотя сам футболист оценивал переход как серьезный шанс для прогресса.
«Я чувствовал, что готов играть за большой клуб, но в Португалии такой возможности у меня не было. Когда появился вариант с “Крус Асуль”, я был очень счастлив и невероятно мотивирован. Я видел в этом переходе огромную возможность, а потом это случилось. Мне так много хотелось показать себя, помочь клубу и отблагодарить его за предоставленный шанс. Но в итоге все остановилось. Я не играл за них восемь месяцев», — вспоминал Стивен.
Действительно, уже во второй игре за клуб Эуштакиу получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и разрыв мениска, из-за чего пропустил почти год. Сам Стивен отмечал, что повреждение прежде всего сломило его психологически: было крайне тяжело восстанавливаться и ощущать невозможность помочь одноклубникам.
«Он приехал в Мексику с огромными мечтами… И почти сразу получил одну из самых тяжелых травм, которые вообще бывают у футболистов. К счастью, клуб поддержал его во время восстановления», — вспоминал старший брат футболиста Мауро.
В итоге Стивен провел за «Крус Асуль» всего две игры, восстановившись зимой 2020-го он вернулся в Португалию. Новым клубом Эуштакиу оказался скромный «Пасуш де Феррейра», который проводил первый сезон после возвращения в элиту. Но на исторической родине футболист начал быстро прибавлять и уже через два года перебрался в один из главных грандов страны «Порту».
Потерял мать во время матча «Порту»
В «Порту» у Стивена сразу начало неплохо складываться, но в апреле 2023-го он пережил еще один серьезный удар — во время матча чемпионата с «Санта-Кларой» потерял мать. В той игре Эуштакиу вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут, а о потери родственника узнал после замены — тренер Сержиу Консейсау лично сообщил ему о трагедии.
«К сожалению, замена была не по игровым причинам… У Стивена личная трагедия, это никак не связано с футболом. Вся команда рядом с ним — не только в спортивной борьбе, но и в этой семейной трагедии», — комментировал Консейсау.
Эуштакио мужественно принял потерю и уже в следующем туре вернулся на поле — вышел на заключительные четыре минуты игры с «Пасуш де Феррейра». Причиной смерти матери футболиста оказался рак мозга, с которым женщина боролась несколько лет. Стивен в интервью неоднократно вспоминал драматичный момент.
«В августе 2022 года я узнал, что у мамы рак мозга. Мы перепробовали все. Она очень хотела поехать на чемпионат мира в Катар. Она так и не увидела ни одного моего матча за сборную Канады. Она хотела впервые сделать это на чемпионате мира в Катаре, но этому не суждено было случиться. И у меня даже не было времени оплакивать маму. Помню, наступил момент, когда я разговаривал с ней, а она уже не могла мне ответить», — вспоминал футболист.
Через год Стивена сотрясла еще одна трагедия — из жизни ушел отец полузащитника Арманду. Мужчина скончался от сердечного приступа.
Мог играть за другую сборную
ЧМ-2026 — уже второй мундиаль для Эуштакиу. В Катаре он сыграл в двух первых матчах группового этапа, а заключительный тур против Марокко (1:2) пропустил из-за травмы. Канада же в 2022-м проиграла во всех встречах группы и не вышла в плей-офф, нынешний успех североамериканцев — исторический. Они впервые в истории попали в плей-офф, а Эуштакиу стал главным героем прохода в ⅛ финала.
Стивен провел за Канаду уже 60 матчей и отметился пятью голами. Его 60 игр — 23-й результат в истории страны, наверняка в будущем он еще сильнее поднимется в рейтинге.
При этом Стивен мог выступать за Португалию. В ноябре 2017-го он даже дебютировал за португальскую сборную U21 и провел за нее в сумме семь матчей — даже полноценно участвовал в квалификации молодежного Евро, в финальную часть которого Португалия не попала, проиграв в стыках Польше (2:3 по сумме двух встреч). В 2019-м Эуштакиу сделал выбор в пользу Канады, страны, где он родился, но провел гораздо меньше времени, чем в Португалии.
«Стивен родился в Канаде, стране, которая открыла для нас двери и продолжает это делать. Тренер Джон Хердман очень хотел видеть его в команде. Он также считал, что благодаря выдающимся канадским футболистам, которые появляются на мировой арене, он сможет изменить восприятие футбола в Канаде. Это золотое поколение. Он хотел стать частью этого и отдать должное стране, которая видела, как он рос. Стивен играет важную роль в национальной сборной, и мы очень гордимся этим решением», — вспоминал брат Стивена.
Сам Эуштакиу восхищался возможностью выступать за сборную Канады, ведь перед этим проделал огромный карьерный путь: «Когда я играл в третьем дивизионе Португалии, никто не верил, что я смогу выступать за Канаду. Только я сам и моя семья, потому что все говорили, что я слишком худой и низкий, но, видя, как я прогрессирую в футбольном плане и как развиваюсь психологически, я понял, что смогу это сделать».
Старший брат — тоже футболист
Брат Стивена Мауро выступал за молодежные сборные Канады, но добраться до основной национальной команды и выступлений на чемпионатах мира у него не получилось. 33-летний Мауро закончил карьеру еще в апреле 2021-го, когда ему было 28 лет, а последним его клубом оказался «Калдаш» из третьего дивизиона Португалии.
Мауро и близко не добился успехов уровня своего младшего брата. Большую часть карьеры он провел в Североамериканской футбольной лиге (NASL — второй уровень североамериканского футбола), далеко не самом престижном турнире. Зато после игровой карьеры Мауро начал тренерскую: в ноябре 2024-го даже стал самым молодым главным тренером в истории первых дивизионов Северной Америки, когда возглавил «Йорк Юнайтед». Сейчас мужчина работает в «Интер Торонто» из Премьер-лиги Канады.
Автор: Артемий Кутейников
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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