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Отказался от Португалии, пережил семейную трагедию и стал героем Канады на ЧМ: кто такой Стивен Эуштакиу

Герой Канады!

Источник: Reuters

Сборная Канады с трудом переиграла ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира и вышла в следующую стадию. Канадцы впервые в истории выступают в плей-офф ЧМ. Героем сборной оказался полузащитник Стивен Эуштакиу — уже в компенсированное ко второму тайму время он забил единственный гол в матче шикарным ударом из-за штрафной.

За время карьеры 29-летний Эуштакиу пережил несколько драматичных моментов, а вместо Канады мог выбрать другую сборную.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 28.06.2026, 22:00
ЮАР
0
Канада
1

В начале карьеры получил тяжелейшую травму

Стивен — сын португальских эмигрантов. Он родился в Канаде, но почти всю карьеру провел на исторической родине, куда переехал в семь лет. Зимой 2019-го полузащитник вернулся в Америку: мексиканский «Крус Асуль» заплатил за него скромному «Шавишу» 3,5 миллиона евро, но толком проявить себя в новом клубе у Эуштакиу не получилось, хотя сам футболист оценивал переход как серьезный шанс для прогресса.

«Я чувствовал, что готов играть за большой клуб, но в Португалии такой возможности у меня не было. Когда появился вариант с “Крус Асуль”, я был очень счастлив и невероятно мотивирован. Я видел в этом переходе огромную возможность, а потом это случилось. Мне так много хотелось показать себя, помочь клубу и отблагодарить его за предоставленный шанс. Но в итоге все остановилось. Я не играл за них восемь месяцев», — вспоминал Стивен.

Действительно, уже во второй игре за клуб Эуштакиу получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и разрыв мениска, из-за чего пропустил почти год. Сам Стивен отмечал, что повреждение прежде всего сломило его психологически: было крайне тяжело восстанавливаться и ощущать невозможность помочь одноклубникам.

Источник: Reuters

«Он приехал в Мексику с огромными мечтами… И почти сразу получил одну из самых тяжелых травм, которые вообще бывают у футболистов. К счастью, клуб поддержал его во время восстановления», — вспоминал старший брат футболиста Мауро.

В итоге Стивен провел за «Крус Асуль» всего две игры, восстановившись зимой 2020-го он вернулся в Португалию. Новым клубом Эуштакиу оказался скромный «Пасуш де Феррейра», который проводил первый сезон после возвращения в элиту. Но на исторической родине футболист начал быстро прибавлять и уже через два года перебрался в один из главных грандов страны «Порту».

Потерял мать во время матча «Порту»

В «Порту» у Стивена сразу начало неплохо складываться, но в апреле 2023-го он пережил еще один серьезный удар — во время матча чемпионата с «Санта-Кларой» потерял мать. В той игре Эуштакиу вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут, а о потери родственника узнал после замены — тренер Сержиу Консейсау лично сообщил ему о трагедии.

«К сожалению, замена была не по игровым причинам… У Стивена личная трагедия, это никак не связано с футболом. Вся команда рядом с ним — не только в спортивной борьбе, но и в этой семейной трагедии», — комментировал Консейсау.

Эуштакио мужественно принял потерю и уже в следующем туре вернулся на поле — вышел на заключительные четыре минуты игры с «Пасуш де Феррейра». Причиной смерти матери футболиста оказался рак мозга, с которым женщина боролась несколько лет. Стивен в интервью неоднократно вспоминал драматичный момент.

«В августе 2022 года я узнал, что у мамы рак мозга. Мы перепробовали все. Она очень хотела поехать на чемпионат мира в Катар. Она так и не увидела ни одного моего матча за сборную Канады. Она хотела впервые сделать это на чемпионате мира в Катаре, но этому не суждено было случиться. И у меня даже не было времени оплакивать маму. Помню, наступил момент, когда я разговаривал с ней, а она уже не могла мне ответить», — вспоминал футболист.

Через год Стивена сотрясла еще одна трагедия — из жизни ушел отец полузащитника Арманду. Мужчина скончался от сердечного приступа.

Источник: Reuters

Мог играть за другую сборную

ЧМ-2026 — уже второй мундиаль для Эуштакиу. В Катаре он сыграл в двух первых матчах группового этапа, а заключительный тур против Марокко (1:2) пропустил из-за травмы. Канада же в 2022-м проиграла во всех встречах группы и не вышла в плей-офф, нынешний успех североамериканцев — исторический. Они впервые в истории попали в плей-офф, а Эуштакиу стал главным героем прохода в ⅛ финала.

Стивен провел за Канаду уже 60 матчей и отметился пятью голами. Его 60 игр — 23-й результат в истории страны, наверняка в будущем он еще сильнее поднимется в рейтинге.

При этом Стивен мог выступать за Португалию. В ноябре 2017-го он даже дебютировал за португальскую сборную U21 и провел за нее в сумме семь матчей — даже полноценно участвовал в квалификации молодежного Евро, в финальную часть которого Португалия не попала, проиграв в стыках Польше (2:3 по сумме двух встреч). В 2019-м Эуштакиу сделал выбор в пользу Канады, страны, где он родился, но провел гораздо меньше времени, чем в Португалии.

«Стивен родился в Канаде, стране, которая открыла для нас двери и продолжает это делать. Тренер Джон Хердман очень хотел видеть его в команде. Он также считал, что благодаря выдающимся канадским футболистам, которые появляются на мировой арене, он сможет изменить восприятие футбола в Канаде. Это золотое поколение. Он хотел стать частью этого и отдать должное стране, которая видела, как он рос. Стивен играет важную роль в национальной сборной, и мы очень гордимся этим решением», — вспоминал брат Стивена.

Сам Эуштакиу восхищался возможностью выступать за сборную Канады, ведь перед этим проделал огромный карьерный путь: «Когда я играл в третьем дивизионе Португалии, никто не верил, что я смогу выступать за Канаду. Только я сам и моя семья, потому что все говорили, что я слишком худой и низкий, но, видя, как я прогрессирую в футбольном плане и как развиваюсь психологически, я понял, что смогу это сделать».

Источник: Reuters

Старший брат — тоже футболист

Брат Стивена Мауро выступал за молодежные сборные Канады, но добраться до основной национальной команды и выступлений на чемпионатах мира у него не получилось. 33-летний Мауро закончил карьеру еще в апреле 2021-го, когда ему было 28 лет, а последним его клубом оказался «Калдаш» из третьего дивизиона Португалии.

Мауро и близко не добился успехов уровня своего младшего брата. Большую часть карьеры он провел в Североамериканской футбольной лиге (NASL — второй уровень североамериканского футбола), далеко не самом престижном турнире. Зато после игровой карьеры Мауро начал тренерскую: в ноябре 2024-го даже стал самым молодым главным тренером в истории первых дивизионов Северной Америки, когда возглавил «Йорк Юнайтед». Сейчас мужчина работает в «Интер Торонто» из Премьер-лиги Канады.

Автор: Артемий Кутейников

ЮАР
0:1
Первый тайм: 0:0
Канада
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
28.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 69237 зрителей
Главные тренеры
Уго Брос
Джесси Марш
Голы
Канада
Стивен Эуштакиу
90+2′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Статистика
ЮАР
Канада
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
7
Угловые
1
4
Фолы
10
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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