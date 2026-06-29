Отказался от Португалии, пережил семейную трагедию и стал героем Канады на ЧМ: кто такой Стивен Эуштакиу

«В августе 2022 года я узнал, что у мамы рак мозга. Мы перепробовали все. Она очень хотела поехать на чемпионат мира в Катар. Она так и не увидела ни одного моего матча за сборную Канады. Она хотела впервые сделать это на чемпионате мира в Катаре, но этому не суждено было случиться. И у меня даже не было времени оплакивать маму. Помню, наступил момент, когда я разговаривал с ней, а она уже не могла мне ответить», — вспоминал футболист.