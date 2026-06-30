Сколько заработала сборная Кюрасао, набрав всего очко на ЧМ-2026. Таких денег там не видели никогда!

Одним из дебютантов ЧМ-2026 стала сборная Кюрасао — маленького островного государства, расположенного на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. В стране, которая является составной частью Королевства Нидерландов, проживает около 158 тысяч человек — это, например, меньше чем в Химках или Сызрани.
Возможно, именно поэтому от скромной команды Дика Адвоката ничего не ждали. Хотя сборная Кюрасао все же смогла удивить, забив звездной Германии и сыграв вничью с крепким Эквадором. Набрав всего одно очко в группе E, парни Адвоката финишировали на последнем месте и отправились домой.
Но даже три матча на ЧМ-2026 принесли Кюрасао приличные деньги. Суммарно сборная получила от ФИФА примерно $12,5 млн долларов. И эта сумма сложилась из двух частей:
- 2,5 млн долларов — фиксированная выплата от ФИФА на подготовку к турниру, которую получили все 48 участников чемпионата мира.
- 10 млн долларов — призовые за итоговое место, то есть в случае с Кюрасао за вылет после группового этапа.
Любопытно, что изначально фиксированная выплата от ФИФА составляла $1,5 млн долларов, а призовые за итоговое место $9 млн. То есть базовый гонорар каждой из 48 сборных был около $10,5 млн. Но уже весной в ФИФА приняли решение поднять фиксированный бонус за участие до $10 млн, а выплату на подготовку — до $2,5 млн.
В итоге Федерация футбола Кюрасао срубила космические для нее деньги. Для сравнения по программе FIFA Forward (глобальная программа ФИФА по развитию футбола для национальных ассоциаций) футбольные чиновники из Кюрасао получают примерно $1,8 млн в год на операционную деятельность, развитие инфраструктуры, сборных и соревнований. А за трехлетний цикл с 2023-го по 2025-й года ей было выделено $5,45 млн.
То есть призовые за один чемпионат мира ($12,5 млн) — это почти семь (!) годовых бюджетов FIFA Forward для федерации или вдвое больше, чем вся трехлетняя программа финансирования FIFA Forward для Кюрасао!
За ребят из маленького островного государства можно только порадоваться. И на ЧМ дебютировали, и денег срубили!
Дмитрий Росип