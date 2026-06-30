Сколько заработала сборная Кюрасао, набрав всего очко на ЧМ-2026. Таких денег там не видели никогда!

В итоге Федерация футбола Кюрасао срубила космические для нее деньги. Для сравнения по программе FIFA Forward (глобальная программа ФИФА по развитию футбола для национальных ассоциаций) футбольные чиновники из Кюрасао получают примерно $1,8 млн в год на операционную деятельность, развитие инфраструктуры, сборных и соревнований. А за трехлетний цикл с 2023-го по 2025-й года ей было выделено $5,45 млн.