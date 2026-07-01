Нигматуллин о вратаре сборной Парагвая: «У него определенно есть свои хитрости»

В серии пенальти Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде.
«Ранний вылет сборной Германии безусловно стал сенсацией. Что касается игры вратаря сборной Парагвая, то у Хиля определенно есть свои хитрости. Любое нестандартное действие вратаря выводит из себя бьющего. Тем более, когда цена ошибки настолько высока», — сказал Нигматуллин «СЭ».
В ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай сыграет с победителем матча Франция — Швеция.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти