Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
0
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.51
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.23
X
2.90
П2
4.30
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Нигматуллин о вратаре сборной Парагвая: «У него определенно есть свои хитрости»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря Парагвая Орландо Хиля в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Германии (1:1, пенальти — 4:3) на чемпионате мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

В серии пенальти Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде.

«Ранний вылет сборной Германии безусловно стал сенсацией. Что касается игры вратаря сборной Парагвая, то у Хиля определенно есть свои хитрости. Любое нестандартное действие вратаря выводит из себя бьющего. Тем более, когда цена ошибки настолько высока», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай сыграет с победителем матча Франция — Швеция.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти