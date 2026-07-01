Нигматуллин о вратаре сборной Парагвая: «У него определенно есть свои хитрости»

«Ранний вылет сборной Германии безусловно стал сенсацией. Что касается игры вратаря сборной Парагвая, то у Хиля определенно есть свои хитрости. Любое нестандартное действие вратаря выводит из себя бьющего. Тем более, когда цена ошибки настолько высока», — сказал Нигматуллин «СЭ».