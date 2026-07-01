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Болельщики на матче ЧМ в Мехико поддержали Венесуэлу

Болельщики на матче ЧМ в Мехико поддержали Венесуэлу после землетрясений.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Болельщики на стадионе в Мехико перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора скандировали «No están solos» («Вы не одни» — исп.) в знак поддержки Венесуэлы после землетрясений.

«Вы не одни, вы не одни», — скандировал стадион города Мехико перед исполнением государственных гимнов Мексики и Эквадора.

Поддержать Венесуэлу зрителей призвали после того, как диктор напомнил о последствиях разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня.

Как следует из телевизионной трансляции матча, к скандированию присоединился и президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино, находившийся на трибуне стадиона.

Знаки поддержки из Мексики отметила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая поблагодарила народы мира за этот жест в своем телеграм-канале.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.