Болельщики на матче ЧМ в Мехико поддержали Венесуэлу

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.