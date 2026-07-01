Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с ЧМ: «Нам больно. Критика оправданна»

"Этот чемпионат мира проходил далеко от дома. Но вы были там. Вы были громкими. И вы были готовы к большему. К сожалению, мы были далеки от своих целей на поле. Мы не показали, на что способна эта команда, и заслуженно вылетели слишком рано. Мы хотели пройти этот путь вместе с вами и заставить Германию гордиться. Но в этом году у нас не получилось. Это больно. Нам так же больно, как и многим другим.
Мы принимаем критику в адрес своей игры. Она оправданна и является частью спорта. Но ненависти нет места в футболе. Мы не потерпим расизма или любых других форм дискриминации. Футбол — за общность и единство, а не за разделение. Всем, кто поддерживал нас: спасибо. Вы были с нами. Мы вернемся сильнее — с вами рядом".
Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов турнира, вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти Парагваю. Это стало катастрофой для команды, которая не выходила в плей-офф в 2018 и 2022 годах.