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Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с ЧМ: «Нам больно. Критика оправданна»

Сборная Германии опубликовала официальное обращение к болельщикам после вылета с чемпионата мира. В нем игроки признали, что не оправдали ожиданий, и поблагодарили фанатов за поддержку.

Источник: Getty Images

"Этот чемпионат мира проходил далеко от дома. Но вы были там. Вы были громкими. И вы были готовы к большему. К сожалению, мы были далеки от своих целей на поле. Мы не показали, на что способна эта команда, и заслуженно вылетели слишком рано. Мы хотели пройти этот путь вместе с вами и заставить Германию гордиться. Но в этом году у нас не получилось. Это больно. Нам так же больно, как и многим другим.

Мы принимаем критику в адрес своей игры. Она оправданна и является частью спорта. Но ненависти нет места в футболе. Мы не потерпим расизма или любых других форм дискриминации. Футбол — за общность и единство, а не за разделение. Всем, кто поддерживал нас: спасибо. Вы были с нами. Мы вернемся сильнее — с вами рядом".

Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов турнира, вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти Парагваю. Это стало катастрофой для команды, которая не выходила в плей-офф в 2018 и 2022 годах.