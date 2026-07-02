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Тренер сборной Португалии перед матчем с Хорватией: «Будем надеяться, что это не последний танец Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед матчем 1/16 финала чемпионата мира против Хорватии.

Источник: Getty Images

«Хорватия всегда играет хорошо, они любят владеть мячом, это технически грамотная команда с очень влиятельными игроками. Затем они вносят коррективы. Против Англии они попробовали очень высокий прессинг, а затем стали более прагматичной командой. Завтра важным аспектом будет умение контролировать игру с мячом. Сюрпризов нет, команды хорошо знают друг друга.

Возможно, что это прощальный турнир для Модрича и Роналду в сборных? Они — иконы, важно иметь такие примеры. Будем надеяться, что это не последний танец Роналду», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

Игра между сборными Португалии и Хорватии пройдет 3 июля в 2:00 по московскому времени.

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