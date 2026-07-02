Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2026: «Это разрывает меня на части»

В 1/16 финала турнира немцы проиграли Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти).
"Сейчас я чувствую лишь опустошение, и, честно говоря, мне совсем не хотелось ничего говорить. Но сталкиваться с такими моментами — это тоже часть нашей работы.
Мы вместе стремились провести очень успешный чемпионат мира, с гордостью представить Германию и внести небольшой вклад в позитивные изменения в нашей стране. И мы потерпели неудачу. Снова. Это разрывает меня на части.
Как бы сильно я ни гордился тем, что являюсь капитаном этой команды, и как бы важно для меня ни было вести нас за собой на этом турнире, разочарование от того, как всё для нас сложилось, столь же огромно.
Сдаваться — это никогда не было вариантом для меня. Но мне точно понадобится больше, чем просто несколько дней, чтобы переварить это и снова встать на ноги.
Спасибо всем, кто верил в нас и оставался на нашей стороне. Нам бы очень хотелось дать всем вам — и самим себе — гораздо больше в ответ", — написал Киммих на своей странице в социальной сети.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти