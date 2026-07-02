Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Бельгиец стал автором победного мяча в игре 1/16 финала против команды Сенегала, в которой сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:2 после дополнительного времени. Тилеманс реализовал пенальти, когда табло показывало 124 минуты 44 секунды.