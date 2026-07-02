«Офсайд — это так глупо». Американские фанаты в недоумении от футбольных правил после победы над Боснией

Сборная США легко обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира, хотя половину второго тайма провела в меньшинстве после удаления Фоларина Болагуна. Правда, после игры многие болельщики американцев все равно остались недовольны — не поняли правило офсайда, из-за которого у их команды отобрали два гола.
У американцев не засчитали два гола из-за офсайдов
США вышли вперед под конец первого тайма — на 45-й минуте Болагун забил третий мяч на турнире, воспользовавшись ошибкой защитников соперника. Боснийцы сами подарили мяч американскому форварду после того, как один из защитников балканцев неудачно прервал передачу в свою штрафную. Фоларин стал третьим игроком в истории сборной США, забившим минимум три мяча на одном ЧМ.
Свой гол Балогун мог оформить раньше — в середине первого тайма наказал боснийцев за еще одну потерю мяча около штрафной, но этот гол судьи не засчитали из-за офсайда. Фоларин совсем немного залез в положение вне игры, чего хватило для отмены гола.
Во втором тайме нападающий «Монако» попал в протокол еще раз — на этот раз из-за удаления. 24-летний форварда шипами влетел в голеностоп защитника боснийцев Тарика Мухаремовича и едва не нанес ему травму: врачи несколько минут приводили Мухаремовича в порядок. После помощи ВАР и просмотра повтора эпизода главный арбитр встречи Рафаэл Клаус показал Балогуну прямую красную карточку на 64-й минуте, но даже это не помогло Боснии отыграться. В оставшееся время американцы забили еще дважды.
Правда, один из мячей команды Маурисио Почеттино снова не засчитали. На этот раз не повезло Кристиану Пулишичу, для которого мяч мог стать дебютным на турнире. До этого игрок «Милана» отметился только голевой передачей во встрече первого тура группового этапа против Парагвая (4:1). Кристиан откровенно залез в офсайд перед воротами соперника, мяч к нему отскочил после неудачной попытки Малика Тилльмана пробить.
Впрочем, американцы все равно удвоили преимущество. На 82-й минуте Тилльман фантастически исполнил штрафной удар и укрепил превосходство американцев. Для Малика этот мяч стал дебютным на чемпионате мира.
Босния же даже в большинстве практически не создала опасных моментов. Самые острые эпизоды у ворот Мэтта Фриза возникали после дальних ударов. У боснийцев не работали даже навесы на габаритных нападающих — в защите США особенно выделился 38-летний Тим Рим, который уверенно снимал верх и закончил игру с шестью выносами (третий показатель в матче).
Болельщики США не понимают правило офсайда
В соцсетях еще во время игры хлынуло недовольство фанатов сборной США. Как оказалось, многие из них не понимают, как работает правило офсайда. Болельщики сравнивали футбольные правила с более привычными регламентами из хоккея и американского футбола.
«Хоккей грамотно обрабатывает офсайды. Футбол делает это невероятно неправильно».
«Я не особо смотрю футбол, но ненавижу правило офсайда. По крайней мере, в американском футболе они объявляют о нем сразу. Представьте, что ждете, пока засчитают тачдаун, а потом объявляют офсайд задним числом».
«Офсайд в футболе — поощрение защитников, которые не следят за игрой и не хотят играть в обороне».
«Я не понимаю, почему так много американцев запутались в том, как работает правило офсайда в футболе. Это просто: если происходит что-то интересное — офсайд».
«Офсайд в футболе остается самым глупым правилом в спорте».
«Американцы лучше бы приняли футбол без офсайдов. Это правило противоречит всем нашим видам спорта».
«О, ты занял более выгодную позицию, чем защитник, потому что был внимателен? Несправедливо, так что гол не засчитан. Это европейское мышление, а значит — слабое».
«Правило офсайда в футболе такое странное для такого человека, как я, который никогда не смотрел футбол. Ты получаешь штраф за то, что обошел защиту и оказался позади них???».
«Футбол был бы лучше, если бы убрали правило офсайда… Зачем наказывать за то, что обставил защитника?».
«Офсайд — это так глупо. Лучшая часть любого спортивного матча — наблюдать, как невероятное спортивное достижение отменяется судьями только потому, что большой палец ноги бьющего касался невидимой плоскости, когда он получал пас».
В ⅛ финала американцы встретятся с Бельгией, которая в невероятном стиле обыграла Сенегал (3:2) в своем матче 1/16. Игра пройдет 7 июля на стадионе в Сиэтле.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти