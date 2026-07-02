«Офсайд — это так глупо». Американские фанаты в недоумении от футбольных правил после победы над Боснией

Во втором тайме нападающий «Монако» попал в протокол еще раз — на этот раз из-за удаления. 24-летний форварда шипами влетел в голеностоп защитника боснийцев Тарика Мухаремовича и едва не нанес ему травму: врачи несколько минут приводили Мухаремовича в порядок. После помощи ВАР и просмотра повтора эпизода главный арбитр встречи Рафаэл Клаус показал Балогуну прямую красную карточку на 64-й минуте, но даже это не помогло Боснии отыграться. В оставшееся время американцы забили еще дважды.