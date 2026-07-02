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Бригада арбитров из Узбекистана получила назначение на матч Франции и Парагвая в ⅛ финала ЧМ-2026

Судейская бригада из Узбекистана обслужит матч ⅛ финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая, сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: Getty Images

Главным арбитром встречи будет Ильгиз Танташев. Ассистентами судьи выступят Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко. Четвертый судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). Резервный помощник судьи: Талеб Аль-Марри (Катар).

Для узбекистанской бригады это будет уже третий матч на турнире. Ранее Танташев, Гайнуллин и Цапенко работали на двух играх группового этапа: Шотландия — Марокко (0:1) и Алжир — Австрия (3:3).

Матч Парагвай — Франция пройдет в ночь на 5 июля в Филадельфии (США) и начнется в 00:00 по московскому времени.

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