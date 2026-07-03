Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026

Самое главное — наслаждаться этими более чем двадцатью годами, которые мы прожили вместе с ним в сборной. Я невероятно горжусь им. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Уверена, что в конце мы будем улыбаться. Криштиану уверен в себе и волнуется меньше, чем мы. Чувствую хорошую энергетику и уверенность. Для нас, болельщиков, это очень важно — мы можем доверять этой команде.