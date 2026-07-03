Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026

«Насколько мне известно, он может попрощаться со сборной. Не сегодня, но, думаю, это прощание. Я имею в виду сборную Португалии. По информации из надежного источника, этот чемпионат мира — его “последний танец”.
Самое главное — наслаждаться этими более чем двадцатью годами, которые мы прожили вместе с ним в сборной. Я невероятно горжусь им. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Уверена, что в конце мы будем улыбаться. Криштиану уверен в себе и волнуется меньше, чем мы. Чувствую хорошую энергетику и уверенность. Для нас, болельщиков, это очень важно — мы можем доверять этой команде.
Умным людям, которые действительно любят футбол, должен нравиться Роналду. В конечном счете проигрывают именно они. Он доминирует в футболе уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас семья Авейру и откуда мы пришли. Посмотрите, через что прошла наша мама. Неужели кто-то думает, что критика может лишить нас счастья? Никогда!" — приводит Marca слова Авейру.
Роналду провел за сборную Португалии 231 матч, забил 145 голов и сделал 46 голевых передач. С ним команда выиграла Евро-2016 и дважды Лигу наций.
Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти