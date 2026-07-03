Отмена гола Хорватии в конце матча с Португалией: бывший арбитр объяснил, почему решение судьи верное

4. Судья верно определил, что Вейга сыграл в мяч неконтролируемо, поэтому его касание не отменяет офсайда у Пашалича. При контролируемой игре Вейга должен был сделать осознанный пас туда, куда хотел бы, а он, скорее, просто уклонялся от мяча, и тот попал ему в голову.