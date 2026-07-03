Отмена гола Хорватии в конце матча с Португалией: бывший арбитр объяснил, почему решение судьи верное

Матч завершился победой Португалии со счетом 2:1.
"По просьбам еще раз по пунктам.
1. В момент подачи Пашалич (№ 15) не был в положении вне игры. И если бы не датчик, который обнаружил касания на скрине, то гол был бы засчитан, поскольку офсайда нет.
2. На повторах не видно касания мяча № 20 Матановича, а очевидна игра головой в мяч Вейги. Но бездушная машина с чипом в мяче и кардиограммой (на скрине) показала, что № 20 Матанович коснулся мяча. В момент этого касания Пашалич уже вне игры.
3. Судью позвали к монитору, т. к. он должен был рассудить, является ли игра головой в мяч Вейги контролируемой/осознанной, чтобы считать, что это был пас назад, или не является.
4. Судья верно определил, что Вейга сыграл в мяч неконтролируемо, поэтому его касание не отменяет офсайда у Пашалича. При контролируемой игре Вейга должен был сделать осознанный пас туда, куда хотел бы, а он, скорее, просто уклонялся от мяча, и тот попал ему в голову.
Поэтому это касание — «кикс», рикошет, но не контролируемый пас назад головой своему вратарю или защитнику.
5. Комментатор что-то сказал про руку, перепутав в объяснении судьи «голову» и «руку». Эскас сказал, что мяч пришел от «головы» № 20, поэтому это офсайд.
Итог: решение судьи верное. Но только, если вы верите кардиограмме и чипу в мяче.
Роналду, когда у него отняли гол, не верил в чип. Надеюсь, теперь верит«, — написал Синяев в своем телеграм-канале “Але, рэф!”.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти