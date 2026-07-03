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Отмена гола Хорватии в конце матча с Португалией: бывший арбитр объяснил, почему решение судьи верное

Бывший арбитр первой категории, эксперт по судейству в футболе Анатолий Синяев объяснил, почему судьи отменили гол Хорватии в концовке матча с Португалией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Sport24

Матч завершился победой Португалии со счетом 2:1.

"По просьбам еще раз по пунктам.

1. В момент подачи Пашалич (№ 15) не был в положении вне игры. И если бы не датчик, который обнаружил касания на скрине, то гол был бы засчитан, поскольку офсайда нет.

2. На повторах не видно касания мяча № 20 Матановича, а очевидна игра головой в мяч Вейги. Но бездушная машина с чипом в мяче и кардиограммой (на скрине) показала, что № 20 Матанович коснулся мяча. В момент этого касания Пашалич уже вне игры.

3. Судью позвали к монитору, т. к. он должен был рассудить, является ли игра головой в мяч Вейги контролируемой/осознанной, чтобы считать, что это был пас назад, или не является.

4. Судья верно определил, что Вейга сыграл в мяч неконтролируемо, поэтому его касание не отменяет офсайда у Пашалича. При контролируемой игре Вейга должен был сделать осознанный пас туда, куда хотел бы, а он, скорее, просто уклонялся от мяча, и тот попал ему в голову.

Поэтому это касание — «кикс», рикошет, но не контролируемый пас назад головой своему вратарю или защитнику.

5. Комментатор что-то сказал про руку, перепутав в объяснении судьи «голову» и «руку». Эскас сказал, что мяч пришел от «головы» № 20, поэтому это офсайд.

Итог: решение судьи верное. Но только, если вы верите кардиограмме и чипу в мяче.

Роналду, когда у него отняли гол, не верил в чип. Надеюсь, теперь верит«, — написал Синяев в своем телеграм-канале “Але, рэф!”.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти