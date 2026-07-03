Матанович — о не засчитанном голе Хорватии в концовке матча с Португалией: «До сих пор не могу это осознать»

"Честно говоря, мне кажется, я почувствовал легкое прикосновение к волосам. Я спросил судью; я не был до конца уверен, коснулся ли я их. Он сказал мне, что было легкое прикосновение к мячу, что был небольшой контакт, и что это был офсайд.