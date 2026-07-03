Далич: «Хорватия не заслужила вылета с ЧМ-2026, мы были на равных с Португалией»

«Мы были лучше, особенно во втором тайме, создали много моментов, играли хорошо, но пропустили два гола. Эмоции зашкаливают, мне не на что жаловаться — парни боролись, старались, но…



У нас было много хороших шансов сделать счет 2:0. Это сложно, мы не заслуживали вылета, мы были на равных с Португалией», — приводит слова Далича Jutarnji list.