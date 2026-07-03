Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.95
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.57
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2

Быстров: «Мне не нравится чемпионат мира. Какие-то безвольные матчи, много пауз»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от текущего первенства мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз — водопои убили футбол.

Судейство? Как было, так и остается. Их тяжело понять. Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку. Как обычно, можно пообсуждать», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.