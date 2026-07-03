Быстров: «Мне не нравится чемпионат мира. Какие-то безвольные матчи, много пауз»

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз — водопои убили футбол.



Судейство? Как было, так и остается. Их тяжело понять. Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку. Как обычно, можно пообсуждать», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.