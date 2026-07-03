Назван самый вероятный финал чемпионата мира по футболу 2026 года

Наиболее вероятным финалом турнира аналитики называют встречу между сборными Аргентины и Франции. На такой исход предлагается коэффициент 5,00. В тройку также входят пары Англия — Франция (7,00) и Бразилия — Франция (8,00). Далее следует вариант Аргентина — Испания с коэффициентом 10,00.