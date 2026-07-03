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Назван самый вероятный финал чемпионата мира по футболу 2026 года

Букмекеры назвали самый вероятный финал чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Наиболее вероятным финалом турнира аналитики называют встречу между сборными Аргентины и Франции. На такой исход предлагается коэффициент 5,00. В тройку также входят пары Англия — Франция (7,00) и Бразилия — Франция (8,00). Далее следует вариант Аргентина — Испания с коэффициентом 10,00.

Самым маловероятным финалом букмекеры назвали противостояние между командами Парагвая и Мексики. На такое событие коэффициент составляет 500,00.

Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, а Франция сохранила за собой второе место.

Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
24.00