На чемпионате мира установили рекорд по количеству автоголов

В матче 1/16 финала турнира между сборными Австралии и Египта автогол забил египтянин Мохамед Хани. Для него этот мяч в свои ворота стал вторым на турнире, аналогичная ситуация произошла во встрече группового этапа с бельгийцами (1:1). Всего на чемпионате мира 2026 гола стало 13 автоголов. На турнире 2018 года в России игроки 12 раз отправляли мяч в свои ворота.