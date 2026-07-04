Клопп подтвердил переговоры по поводу работы в сборной Германии

"Да, я могу подтвердить переговоры. Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку, а немецкий футбольный союз ищет преемника. Они ведут переговоры со мной, но нужно время. У меня контракт с Red Bull. Я ответил, что заинтересован в переговорах.