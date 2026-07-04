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Клопп подтвердил переговоры по поводу работы в сборной Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп подтвердил, что может стать преемником Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.

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Источник: Reuters

"Да, я могу подтвердить переговоры. Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку, а немецкий футбольный союз ищет преемника. Они ведут переговоры со мной, но нужно время. У меня контракт с Red Bull. Я ответил, что заинтересован в переговорах.

Мне также необходимо поговорить с моим работодателем, Оливером Минцлаффом. Мы уже затронули несколько моментов. Предполагаю, что он не станет чинить препятствий. Я работаю там уже 19 месяцев.

Как только подобные разговоры начинаются, твои мысли сразу начинают бешено крутиться. Нам предстоит фундаментально изменить некоторые вещи", — приводит Sky Germany слова Клоппа.

3 июля стало известно об отставке Юлиана Нагельсманна после вылета Германии с чемпионата мира-2026. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пен. — 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.