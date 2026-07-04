Сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча на ЧМ в основное время

Сборная Кабо-Верде, дебютировавшая на чемпионате мира, заняла второе место в квартете H. Все три матча группового этапа африканская команда завершила вничью. В первом туре она разошлась миром с испанцами (0:0), во втором — со сборной Уругвая (2:2), в третьем — с командой Саудовской Аравии (0:0).