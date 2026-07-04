Сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча на ЧМ в основное время

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Кабо-Верде завершила выступления на чемпионате мира 2026 года по футболу, не потерпев ни одного поражения в основное время.
Ранее ТАСС сообщал, что команда Кабо-Верде уступила аргентинцам в матче 1/16 финала. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счетом 3:2. По итогам 90 минут победитель не был выявлен — 1:1.
Сборная Кабо-Верде, дебютировавшая на чемпионате мира, заняла второе место в квартете H. Все три матча группового этапа африканская команда завершила вничью. В первом туре она разошлась миром с испанцами (0:0), во втором — со сборной Уругвая (2:2), в третьем — с командой Саудовской Аравии (0:0).
Кабо-Верде стал самой малонаселенной страной, чья сборная вышла в плей-офф чемпионата мира. Население островного государства составляет около 525 тыс. человек.