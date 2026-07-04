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Стали известны все участники ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Первый матч второго раунда плей-офф пройдет 4 июля.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Определились все команды, которые сыграют в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде.

Последним участником второго раунда плей-офф стала сборная Колумбии, которая в 1/16 финала обыграла команду Ганы (1:0). В ⅛ финала южноамериканцы встретятся с командой Швейцарии, игра пройдет 7 июля в Ванкувере.

Также на стадии ⅛ финала состоятся матчи Канада — Марокко (4 июля, Хьюстон), Парагвай — Франция (5 июля, Филадельфия), Бразилия — Норвегия (5 июля, Ист-Ратерфорд), Мексика — Англия (6 июля, Мехико), Португалия — Испания (6 июля, Арлингтон), США — Бельгия (7 июля, Сиэтл) и Аргентина — Египет (7 июля, Атланта).

В чемпионате мира впервые приняли участие 48 команд, поэтому плей-офф начался со стадии 1/16 финала, а не ⅛, как раньше. Финальный матч запланирован на 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.