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Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ

Ранее завершился первый этап плей-офф мирового первенства.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу перед стартом ⅛ финала. Об этом сообщается на сайте Opta.

Вероятность победы французов в турнире — 28,89%. После завершения группового этапа она составляла 18,66%, однако тогда сборная Франции также считалась главным претендентом на итоговый успех.

В тройку лидеров входят команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%). После завершения 1/16 финала шансы аргентинцев увеличились (ранее составляли 16,26%), а вероятность завоевания титула испанцами снизилась (13,47%).

В десятку самых вероятных победителей также попали сборные Бразилии (9,11%), Англии (8,14%), Португалии (5%), Колумбии (3,38%), Марокко (3,21%), Норвегии (2,86%) и Мексики (2,68%).

Матчи ⅛ финала пройдут с 4 по 7 июля. Первая встреча состоится в субботу, в ней сыграют сборные Канады и Марокко. Старт противостояния запланирован на 20:00 мск.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнования является сборная Аргентины.