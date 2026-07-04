Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу перед стартом ⅛ финала. Об этом сообщается на сайте Opta.