Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу перед стартом ⅛ финала. Об этом сообщается на сайте Opta.
Вероятность победы французов в турнире — 28,89%. После завершения группового этапа она составляла 18,66%, однако тогда сборная Франции также считалась главным претендентом на итоговый успех.
В тройку лидеров входят команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%). После завершения 1/16 финала шансы аргентинцев увеличились (ранее составляли 16,26%), а вероятность завоевания титула испанцами снизилась (13,47%).
В десятку самых вероятных победителей также попали сборные Бразилии (9,11%), Англии (8,14%), Португалии (5%), Колумбии (3,38%), Марокко (3,21%), Норвегии (2,86%) и Мексики (2,68%).
Матчи ⅛ финала пройдут с 4 по 7 июля. Первая встреча состоится в субботу, в ней сыграют сборные Канады и Марокко. Старт противостояния запланирован на 20:00 мск.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем соревнования является сборная Аргентины.