Шалимов: Одно из главных разочарований ЧМ — игра европейских команд, в которых нет звезд

«На этом ЧМ одно из главных разочарований — игра европейских команд, в которых нет звезд. Если нет яркой личности, которая за счет своего мастерства может решить исход матча, то все команды просто одинаковые. Мне хватило нудного Евро, и на ЧМ у европейцев ничего не поменялось, африканцев, азиатов и латиносов смотреть интереснее. Не понял, почему Голландию вообще причисляли к фаворитам. Голландия не имела игроков не то что уровня Гуллита и Ван Бастена, сейчас там нет в атаке игроков уровня Ван Нистелроя и Ван Перси. Главная звезда — защитник Ван Дейк, а атака довольно средняя. Поэтому и поражение от Марокко не удивительно. У Марокко отличное поколение сейчас, победа по делу», — сказал Шалимов.