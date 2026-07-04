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Шалимов: Одно из главных разочарований ЧМ — игра европейских команд, в которых нет звезд

Российский тренер Игорь Шалимов в разговоре с «РБ Спорт» поделился впечатлениями от игры европейских сборных на чемпионате мира 2026 года. Специалист объяснил провал команды Нидерландов.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

«На этом ЧМ одно из главных разочарований — игра европейских команд, в которых нет звезд. Если нет яркой личности, которая за счет своего мастерства может решить исход матча, то все команды просто одинаковые. Мне хватило нудного Евро, и на ЧМ у европейцев ничего не поменялось, африканцев, азиатов и латиносов смотреть интереснее. Не понял, почему Голландию вообще причисляли к фаворитам. Голландия не имела игроков не то что уровня Гуллита и Ван Бастена, сейчас там нет в атаке игроков уровня Ван Нистелроя и Ван Перси. Главная звезда — защитник Ван Дейк, а атака довольно средняя. Поэтому и поражение от Марокко не удивительно. У Марокко отличное поколение сейчас, победа по делу», — сказал Шалимов.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Марокко обыграла национальную команду Нидерландов. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканцы (3:2). За путевку в четвертьфинал турнира африканская сборная поборется с командой Канады.