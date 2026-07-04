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В полиции извинились перед сборной Египта за конфликт в Далласе на ЧМ

Тренерский штаб сборной Египта вступил в перепалку с полицейским в отеле Далласа. Конфликт произошел во время попытки юного болельщика сфотографироваться с игроком команды Трезеге.

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Источник: Getty Images

Главный тренер сборной Египта по футболу Хусам Хасан заявил, что считает урегулированным конфликт, который произошел в отеле в Далласе между полицейским и директором национальной команды Ибрагимом Хасаном, сообщает Associated Press.

За день до матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Австралии у тренерского штаба сборной Египта произошел конфликт с полицейскими в Далласе. Все началось из-за того, что представителям штаба не разрешили подойти к игроку египетской сборной, нападающему Трезеге, который фотографировался с детьми в холле отеля. Офицер оттолкнул Ибрагима Хасана, тот выкрикнул в адрес полицейского нецензурную брань и попытался наброситься, но его удержали другие члены египетской делегации.

Тренерский штаб сборной Египта вступил в потасовку с полицией США на ЧМ.

Полиция Далласа опубликовала заявление, в котором говорится, что сотрудники отреагировали на запрос службы безопасности отеля по поводу человека без аккредитации, пытавшегося проникнуть на территорию. В заявлении отмечается, что проблема была решена на месте происшествия, и что полиция встретилась с представителями сборной Египта для обсуждения их опасений.

Хусам Хасан заявил, что команда приняла извинения от полиции. «Мы очень рады быть здесь, на этом турнире, и довольны сотрудниками службы безопасности, которые нас сопровождают. Я хотел бы отметить высокий уровень организации и уровень безопасности», — добавил тренер.

Сборная Египта вышла в ⅛ финала ЧМ-2026, победив Австралию в серии пенальти.