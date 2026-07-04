В полиции извинились перед сборной Египта за конфликт в Далласе на ЧМ

За день до матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Австралии у тренерского штаба сборной Египта произошел конфликт с полицейскими в Далласе. Все началось из-за того, что представителям штаба не разрешили подойти к игроку египетской сборной, нападающему Трезеге, который фотографировался с детьми в холле отеля. Офицер оттолкнул Ибрагима Хасана, тот выкрикнул в адрес полицейского нецензурную брань и попытался наброситься, но его удержали другие члены египетской делегации.