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На ЧМ-2026 зафиксировано наименьшее количество фолов за последние 60 лет

На чемпионате мира-2026 зафиксировано наименьшее количество фолов за последние 60 лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Getty Images

За 66 матчей турнира было зафиксировано 1484 фола — 22,5 в среднем за игру. Это самый низкий показатель со времен мундиаля в Англии в 1966 году. Для сравнения, на ЧМ-2018 в России было зафиксировано 26,9 фола за игру, на ЧМ-2022 в Катаре — 24,1, на ЧМ-1990 в Италии — 40.

Также на ЧМ в США, Канаде и Мексике зафиксирован самый низкий показатель желтых карточек за матч с 1982 года — в среднем 2,5 за игру. Тем не менее, на турнире показано наибольшее количество красных карточек с ЧМ-2010 (17) — 12.

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