На ЧМ-2026 зафиксировано наименьшее количество фолов за последние 60 лет

За 66 матчей турнира было зафиксировано 1484 фола — 22,5 в среднем за игру. Это самый низкий показатель со времен мундиаля в Англии в 1966 году. Для сравнения, на ЧМ-2018 в России было зафиксировано 26,9 фола за игру, на ЧМ-2022 в Катаре — 24,1, на ЧМ-1990 в Италии — 40.
Также на ЧМ в США, Канаде и Мексике зафиксирован самый низкий показатель желтых карточек за матч с 1982 года — в среднем 2,5 за игру. Тем не менее, на турнире показано наибольшее количество красных карточек с ЧМ-2010 (17) — 12.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше