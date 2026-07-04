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Матч ⅛ финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

Матч ⅛ финала ЧМ-2026 Франция — Парагвай пройдет в сорокаградусную жару. Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: Reuters

Ожидается, что во время игры столбик термометра достигнет отметки +38 градусов по Цельсию. «Это фактор, мы об этом знали. Все команды к этому подготовились. Да, это может повлиять, но не конкретно на нас. Я не зацикливаюсь на жаре. Это всего лишь один из факторов», — так прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Матч ⅛ финала чемпионата мира Франция — Парагвай пройдет 5 июля в Филадельфии, США. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита матча второго раунда плей-офф Мексика — Англия. Поставить на победу Англии можно с коэффициентом 2,42. Ничейный исход и победа сборной Мексики оцениваются котировкой 3,15.