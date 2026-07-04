Матч ⅛ финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

Ожидается, что во время игры столбик термометра достигнет отметки +38 градусов по Цельсию. «Это фактор, мы об этом знали. Все команды к этому подготовились. Да, это может повлиять, но не конкретно на нас. Я не зацикливаюсь на жаре. Это всего лишь один из факторов», — так прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.