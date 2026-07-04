Андрей Аршавин заявил, что его «бесят» паузы на водопой в играх ЧМ-2026

«Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и её суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда есть жара 35, и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на ЧМ-2026», — цитирует Аршавина сайт «Чемпионат».