Андрей Аршавин заявил, что его «бесят» паузы на водопой в играх ЧМ-2026

«Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и её суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда есть жара 35, и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на ЧМ-2026», — цитирует Аршавина сайт «Чемпионат».
9 декабря 2025 года главный координатор мундиаля Маноло Зубирия в разговоре с пресс-службой ФИФА сообщил, что с целью поддержания водного баланса на каждом матче мирового первенства футболисты получат возможность воспользоваться двумя дополнительными паузами (hydration break). Длительность каждого перерыва составляет три минуты, а введение таких пауз не зависит от погоды, географии или времени проведения встречи.
24 июня глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация пошла на подобный шаг из-за жаркой погоды в местах проведения матчей и не получает от пауз на водопой никакой финансовой выгоды, решив «чисто спортивный вопрос».
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на территории трёх государства Северной Америки (Канада, США, Мексика). Титул действующих обладателей трофея защищает национальная сборная Аргентины.