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Каррера и Ещенко раскритиковали паузы на водопой на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и экс-защитник красно-белых Андрей Ещенко оценили нововведения на ЧМ-2026.

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Источник: Sport24

— Как вам нововведения на ЧМ-2026?

Ещенко: Мне не нравится водопой. Понимаю, что это коммерческая история. Но это не часть традиционного футбола.

Каррера: Стало очень много команд. Сейчас африканцы показали, что больше не являются проходными сборными. Не так много матчей, где команды побеждали с большим отрывом.

Это показывает, что качественные игроки выступают за топовые клубы Европы. Сейчас футбол — не два тайма, а уже четыре. Часто игра меняется после этих перерывов. Думаю, это нужно убрать, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.