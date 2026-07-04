Каррера и Ещенко раскритиковали паузы на водопой на ЧМ-2026

Это показывает, что качественные игроки выступают за топовые клубы Европы. Сейчас футбол — не два тайма, а уже четыре. Часто игра меняется после этих перерывов. Думаю, это нужно убрать, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.