Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья обошел Касильяса и стал лидером среди голкиперов по числу подписчиков

После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 после дополнительного времени) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек. Сначала Возинья стал рекордсменом среди вратарей, участвующих в чемпионате мира 2026 года, превзойдя бельгийца Тибо Куртуа (18 миллионов подписчиков), а затем опередил и завершившего карьеру чемпиона мира в составе сборной Испании Икера Касильяса, на которого подписаны 20,4 миллиона человек.